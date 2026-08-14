La tragedia de Prichard Colón, marcado por una pelea que le dejó secuelas hasta su muerte

Prichard Colón Meléndez murió el jueves a los 33 años. La imagen muestra uno de los momentos en el que Pritchar Colón fue golpeado en la nuca en múltiples ocasiones. ( PIETAJE TOMADO DE YOUTUBE. )

Prichard Colón Meléndez murió el jueves a los 33 años. Su familia no ha divulgado la causa del fallecimiento, pero nunca superó las secuelas de la pelea que destruyó su carrera y alteró su vida durante casi once años.

"Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard", anunció su padre, Richard Colón, quien explicó que no pudo cumplir el deseo del expúgil de regresar de vacaciones a Puerto Rico. El fallecimiento ocurrió en Florida.

La historia había comenzado la tarde del 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia.

Colón tenía 23 años, estaba invicto en 16 combates y acumulaba 13 triunfos por nocaut. Frente a él se encontraba Terrel Williams, otro peleador sin derrotas. Lo que debía ser una prueba para dos prospectos terminó convertido en uno de los episodios más inquietantes del boxeo contemporáneo.

El séptimo asalto

Desde los primeros asaltos, Colón señaló repetidamente que estaba recibiendo golpes en la parte posterior de la cabeza, conocidos como "golpes de conejo" y prohibidos por su peligrosidad.

En el sexto asalto, el árbitro Joe Cooper advirtió a los dos boxeadores sobre las infracciones. En el séptimo, un golpe de Williams en la parte posterior de la cabeza y el cuello mandó a Colón a la lona. El árbitro penalizó a Williams con un punto.

Entonces apareció una señal todavía más grave: Colón dijo que estaba mareado y sentía dolor en la nuca.

El médico de cuadrilátero, Richard Ashby, lo examinó. Según la transmisión televisiva citada posteriormente en documentos judiciales, el boxeador aseguró que podía continuar y el médico autorizó que regresara a la pelea.

Menos de cinco minutos después estaba nuevamente recibiendo golpes.

En el noveno asalto, Williams lo derribó dos veces. Al sonar la campana, la esquina de Colón comenzó a retirarle los guantes porque creyó que la pelea había terminado. Como todavía faltaba un asalto y no fue posible colocárselos a tiempo, el puertorriqueño terminó descalificado.

Aquella derrota sería lo menos importante.

El colapso

Colón necesitó la ayuda de su madre, Nieves, para llegar al vestuario. Mientras caminaba con dificultad, algunos espectadores lo abuchearon porque creían que estaba fingiendo.

En el camerino comenzó a vomitar y luego perdió el conocimiento. Una ambulancia lo trasladó al hospital, donde los médicos encontraron un hematoma subdural de gran tamaño en el lado izquierdo del cerebro.

Fue sometido a una cirugía de emergencia para retirar la sangre y reducir la presión dentro del cráneo. Permaneció 221 días en coma y quedó con daños neurológicos permanentes que lo obligaron a depender de cuidados continuos, terapias y dispositivos de asistencia.

La investigación estatal de Virginia concluyó que no existía una actuación individual suficientemente evidente para responsabilizar disciplinariamente a una sola persona. Sin embargo, el neurólogo John Stiller, entonces jefe médico de la Comisión Atlética de Maryland, sostuvo que la pelea debió detenerse en el séptimo asalto, cuando Colón reportó dolor y mareos después de recibir el golpe ilegal.

Una demanda por más de US$50 millones

En 2017, sus padres presentaron una demanda por más de US$50 millones contra el médico Richard Ashby, su práctica profesional y las promotoras HeadBangers Boxing y DiBella Entertainment.

La demanda alegó negligencia médica y sostuvo que Colón debió ser enviado inmediatamente al hospital cuando comunicó que estaba mareado y sentía dolor en la parte posterior de la cabeza.

Ni Terrel Williams ni el árbitro Joe Cooper fueron incluidos como demandados. Williams aseguró posteriormente que nunca quiso hacerle daño y que oraba por su recuperación.

La demanda buscaba cubrir los elevados costos del cuidado permanente del boxeador. No se ha divulgado un desenlace público concluyente del proceso judicial.

Su vínculo con República Dominicana

Antes de convertirse en profesional, Colón había dejado su marca en República Dominicana. En febrero de 2010 ganó la medalla de oro de los 64 kilogramos en el Campeonato Panamericano Juvenil celebrado en Santiago de los Caballeros, tras vencer al cubano Samuel Rodríguez.

Aquel triunfo formó parte de una trayectoria que lo proyectaba como futuro campeón mundial. En 2021, el Consejo Mundial de Boxeo lo reconoció como campeón honorario.

Su muerte cierra una vida de 33 años, pero no elimina la pregunta que ha perseguido al boxeo desde aquella tarde en Virginia: ¿por qué una pelea continuó después de que un boxeador denunció golpes ilegales, dolor en la cabeza y mareos? La causa específica del fallecimiento de Colón permanece sin revelar. Lo comprobado es que sobrevivió casi once años a una pelea de la que nunca pudo recuperarse.