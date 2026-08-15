Devon Witherspoon firma histórica extensión por US$132 millones con los Seattle Seahawks

Devon Witherspoon, de los Seattle Seahawks (n.º 21), alza el Trofeo Lombardi durante la celebración y el desfile de la victoria de los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX en el Lumen Field, el 11 de febrero de 2026, en Seattle, Washington. ( STEPH CHAMBERS/GETTY IMAGES/AFP )

El proyecto deportivo de los Seattle Seahawks ha enviado un mensaje contundente al resto de la NFL: el futuro de su franquicia se construye blindando el talento propio.

La directiva del equipo de la Conferencia Nacional llegó a un acuerdo histórico con su estelar esquinero Devon Witherspoon, extendiendo su permanencia por cuatro años y 132 millones de dólares.

El pacto, adelantado por el periodista Adam Schefter de ESPN, incluye la impresionante cifra de 101 millones de dólares totalmente garantizados, convirtiendo al jugador de 25 años en el esquinero mejor pagado en toda la historia de la liga.

Con un promedio anual de 33 millones de dólares por temporada, Witherspoon desplaza del trono económico a Denzel Ward, quien ostentaba una media de 31.1 millones.

El movimiento de la gerencia no es una casualidad, sino un acto de estricta justicia deportiva para el egresado de la Universidad de Illinois.

Desde que pisó los emparrillados de la NFL, el defensivo secundario de 6 pies de estatura y 185 libras ha sido un auténtico dolor de cabeza para los mariscales de campo rivales.

Seleccionado al Pro Bowl en cada una de sus primeras tres campañas, Witherspoon se consagró como una pieza irremplazable en la asfixiante unidad defensiva que llevó a Seattle a levantar el trofeo Vince Lombardi en el Super Bowl LX la temporada pasada.

Trayectoria destacada

Su hoja de ruta en 43 partidos oficiales impresiona a los analistas: 32 pases defendidos, 16 tacleadas detrás de la línea de golpeo, 4.5 capturas y dos intercepciones.

Con esta firma, la gerencia de Seattle cumple su promesa de premiar con contratos de élite a su brillante camada del Draft de 2023. El pasado mes de marzo, los Seahawks hicieron lo propio al convertir al vigente Jugador Ofensivo del Año, Jaxon Smith-Njigba, en el receptor mejor pagado del circuito.

Seis meses después, la recompensa llegó para el lado defensivo con Witherspoon, a quien todavía le restaban dos años de su contrato de novato.

A partir de ahora, el flamante esquinero asumirá los galones para liderar una joven e intimidante secundaria que sumará nombres como Nick Emmanwori y el polémico Terrion Arnold, quien firmará con el equipo a pesar de enfrentar serios problemas legales fuera del terreno de juego.