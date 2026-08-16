Luis Abinader e Inefi entregan techado en el Centro Educativo Santo Cura de Ars

El presidente de la República, Luis Abinader, corta la cinta en la inaguración del techado del Centro Educativo Santo Cura de Ars en el sector Capotillo ( CEDIDA POR INEFI )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez Mella, la entrega del nuevo polideportivo techado del Centro Educativo Santo Cura de Ars (Cescar).

Construida con una inversión aproximada de 32 millones de pesos, la obra cuenta con una estructura metálica techada y una cancha de baloncesto equipada con piso deportivo sintético y canastas aprobadas por la FIBA. Además, dispone de baños y vestidores para damas y caballeros, oficinas, espacios de almacenamiento de utilería, un abanico industrial de gran capacidad y una tarima para la realización de actos escolares y comunitarios.

Este recinto multipropósito permitirá fortalecer la educación física, la práctica deportiva y la integración de la comunidad educativa. Asimismo, ofrece protección efectiva frente al sol y las lluvias, garantizando el uso continuo de las instalaciones durante todo el año de cara al inicio del año escolar 2026-2027.

Impacto en la comunidad

"Hace menos de 24 horas entregamos el techado de la escuela Víctor Estrella Liz (la perito), y hoy, con esta inauguración la institución alcanza los 10 techados entregados a nivel nacional. Todo este trabajo que viene desarrollando el Inefi se ejecuta bajo la visión estratégica del presidente Luis Abinader para masificar e impulsar el deporte escolar en la República Dominicana", expresó Rodríguez.

Historia del Cescar

Durante su intervención, afirmó que este nuevo espacio amplía las oportunidades para los más de 1,500 alumnos de la zona, permitiéndoles practicar diversas disciplinas e integrarse en actividades recreativas y formativas bajo condiciones dignas, seguras y de calidad. Asimismo, el titular del Inefi anunció que la próxima entrega de la institución será la reconstrucción del emblemático Liceo Pituca Flores, ubicado también en el sector Capotillo.

Sobre el centro educativo

El Centro Educativo Santo Cura de Ars (Cescar) cuenta con una vasta trayectoria comunitaria desde su fundación el 15 de septiembre de 1966 por el sacerdote diocesano Guillermo Rodríguez Jáquez.

La escuela nació bajo el amparo de la parroquia local con el propósito de alfabetizar y brindar educación formal a las familias trabajadoras del Ensanche Luperón, Capotillo y barrios circundantes.

A lo largo de seis décadas, mediante la alianza entre la Iglesia Católica y el Ministerio de Educación (Minerd), el Cescar evolucionó de una modesta iniciativa parroquial a un referente de la educación pública.

En la actualidad, opera bajo el modelo de jornada escolar extendida, combinando la enseñanza primaria y secundaria con sólidos valores éticos, formación cultural y el desarrollo integral de sus alumnos.