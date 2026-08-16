Polonia vence a República Dominicana y queda 9no en Mundial U-17

Rayni Mondesí intenta un ataque sin éxito ante Polonia en el partido por el noveno puesto del Mundial U-17. ( CEDIDA POR FIVB )

El sexteto de Polonia derrotó 3-1 a su similar de la República Dominicana (25-16, 25-22, 23-25 y 25-16) en el partido por la discusión de los puestos nueve y 10 del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino U-17, que se celebró en Chile.

Con su victoria, las polacas se adueñaron del noveno puesto, mientras que las caribeñas arribaron en el peldaño 10, un gran logro para el equipo terminar en el Top-10 de la justa, el único país latino en alcanzarlo.

El ataque de las ganadoras fue guiado por Aleksandra Wika con 21 puntos, seguida de Gabriela Jakubowska con 14 unidades y Zuzanna Lange aportó 12 tantos.

Desempeño individual

Polonia en la vuelta regular ganó cinco partidos al hilo, pero fueron sorprendidos por el equipo de Tailandia que las venció y las dejó en el camino para disputar los primeros lugares.

En la causa perdida, Rayni Mondesí, hija del exgrandes ligas, Raúl Mondesí y la inmortal del Deporte dominicano en voleibol, Nurys Arias, con 29 puntos, mientras que Leandry Almonte se fue con 21. Nueva vez, Jazlyn Peña dio una soberbia demostración defensiva en los cuatros parciales.

Análisis del juego

Las estadísticas del partido, Polonia dominó en ataque 60-51, en bloqueos 8-3 y en servicios 9-3.

Uno de los aspectos que ayudó a Polonia a ganar fue su gran defensa, su bloqueo y jugaron un partido bien limpio en el ataque y contraataque. La mayoría de las jugadoras, que eran bien espigadas, mostraron muchas dotes defensivas.

Los dos primeros parciales fueron dominadas por las ganadoras con fuertes remates de Wika y Jakubowska, que tuvieron que batallar bien duro para hacer los puntos.

En el tercero, las dominicanas se rebelaron y se llevaron el mismo 25-23, gracias a un juego rápido, con buenas defensas y bloqueos y el ataque combinado de Mondesí y Almonte.

En el cuarto, Polonia retomó su forma de juego y ganaron fácil 25-16.