Sebelén Bowling Center inaugura vigésimo Torneo Internacional de Boliche

Alejandro Prats recibe de Don Rolando Sebelén una placa de reconocimientos por su dedicatoria del XX Torneo Internaciones de Boliche que se celebra en el Sebelén Bowling Center. ( CEDIDA POR EL SEBELÉN BOWLING CENTER )

El Sebelén Bowling Center dio inicio formal a la vigésima edición de su Torneo Internacional de Boliche, una tradicional competencia que en esta ocasión está dedicada al destacado atleta dominicano Alejandro Prats, reciente ganador de la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Inauguración y homenaje

La justa reúne a jugadores de República Dominicana, Estados Unidos, México y Puerto Rico, quienes competirán en las modalidades de sencillos, parejas (dobles) y equipos de cuatro jugadores, hasta el próximo sábado 22 de agosto.

Durante la ceremonia inaugural, el inmortal del deporte dominicano en la disciplina del boliche, Rolando Sebelén, entregó una placa de reconocimiento a Prats, en un acto que resaltó los aportes y la trayectoria del atleta en el boliche nacional e internacional.

Prats, hijo del legendario inmortal del deporte Franchie Prats, recibió el reconocimiento acompañado de su madre, Betina, y su esposa, Carmen. Visiblemente emocionado, agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con la disciplina.

Participación y organización

"Estoy emocionado entre familia; esta es mi segunda casa. Seguiré en el boliche hasta que pueda jugar", manifestó.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de los dirigentes del deporte dominicano, Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), y Luis Chanlatte, secretario general de ese organismo.

También estuvieron presentes Francis Soto, presidente de la Federación Dominicana de Boliche; Radhamés Tavares, de la Federación Dominicana de Natación; Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo; José Manuel Ramos, de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestres, así como representantes de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno e invitados especiales.

Con la celebración de su vigésima edición, el Torneo Internacional de Boliche del Sebelén Bowling Center reafirma su condición de una de las principales competencias internacionales de esta disciplina que se celebran en el país, al congregar a atletas nacionales y extranjeros en un ambiente de confraternidad y competencia deportiva.