La República Dominicana es anfitriona desde el pasado viernes 21 de agosto del Torneo Continental Norceca de voleibol femenino 2026, una competencia que entrega tres puestos al Mundial 2027, que organizarán Estados Unidos y Canadá, y en sus últimas dos fechas entregará un boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La importancia del evento se refleja en la tecnología utilizada en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, donde la FIVB implementó el Video Challenge System (VCS), suministrado por la compañía Bolt6, para asistir a los árbitros en sus decisiones.

Funcionamiento del VCS

El sistema cuenta con 14 cámaras: ocho ubicadas estratégicamente en las alturas del recinto para seguir la trayectoria del balón y determinar si cayó dentro o fuera de la cancha, además de tres iPhone 17, que se utilizan para los roces en los ataques, y otras tres cámaras destinadas a revisar contactos con la malla, faltas de pie en los saques y acciones de los atacantes desde la zona de zaguero.

"Tenemos una animación que nos dice la posición de la pelota en tiempo real, y las cámaras perseguidoras envían el mensaje instantáneamente a la tableta que tiene el árbitro principal en su silla", explicó a Diario Libre Henry Sheppard, encargado de la tecnología de Bolt6 en el torneo.

La precisión y velocidad del sistema han permitido prescindir de los jueces de línea. "Con esto se mejora el juego en sentido general", afirmó.

El montaje de la tecnología tuvo un costo aproximado de US$235,000 y requirió tres días de trabajo de los técnicos para dejarla completamente operativa antes del inicio de la competencia.

El VCS es una herramienta utilizada por la FIVB desde los Juegos Olímpicos de Río 2016 y se ha convertido en un componente habitual de las principales competiciones internacionales, en búsqueda de minimizar los errores en llamadas de jugadas.