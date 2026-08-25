EE.UU. venció a las Reinas del Caribe e irá en busca del oro ante Canadá

Las jugadoras de Estados Unidos celebran luego del triunfo ante la República Dominicana en el Norceca 2026 que se celebra en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

Estados Unidos derrotó 3-0 (25-19, 25-18 y 25-10) a la República Dominicana en el último partido de la jornada del martes del Campeonato Continental Norceca 2026 de Voleibol Femenino, choque celebrado en el Palacio del Voleibol Ricardo –Gioriver- Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Con el triunfo, las dirigidas por Erik Sullivan disputarán la medalla de oro ante el representativo de Canadá a partir de las 7:30 de la noche, mientras que República Dominicana el bronce ante Cuba a las 5:00 de la tarde.

Dominicana buscaba defender en casa la corona Continental que había logrado en 2023, precisamente ante Estados Unidos, que en ese entonces se adjudicó la presea de plata y Canadá el bronce.

El representativo estadounidense estará buscando su octavo título en esta competición.

El último lo obtuvo en 2015, precisamente ante las Reinas del Caribe, mientras que Canadá el primero en su historia participativa en este certamen.

Contrario a los dos primeros sets, la defensa criolla no pudo contrarrestar los ataques de las ganadoras, que llegaron a realizar un rally de siete puntos.

Simone Lee Wank lideró a las ganadoras con 16 puntos (13 de ellos en ataque y tres en bloqueos), en tanto Asjia O´Neal y Logan Eggleston culminaron el encuentro con 12 tantos y Jordan Thompson 11.

Por las anfitrionas, Flormarie Heredia Colon comandó el ataque con ocho puntos y Yonkaira Peña tuvo siete.

Otros partidos

Trinidad & Tobago frente a Costa Rica por el séptimo lugar a las 12 del mediodía, así como el de Puerto Rico y Canadá por el quinto lugar a partir de las 2:30 de la tarde.