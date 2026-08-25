Puerto Rico superó a Trinidad & Tobago, y mantiene vivas sus aspiraciones de Mundial

Ivania Ortiz realiza un ataque en el partido entre Puerto Rico y Trinidad & Tobago del Norceca Continental Championship 2026 ( CEDIDA NORCECA )

El sexteto de Puerto Rico dominó con suma facilidad a Trinidad y Tobago 3-0 (25-7, 25-5 y 25-5) en el primer partido de la jornada del martes del Campeonato Continental Norceca 2026, que se celebra en el Palacio del Voleibol Ricardo –Gioriver- Arias.

El encuentro tuvo una duración de 44 minutos. Ivania Ortiz comandó el ataque de las puertorriqueñas con 15 puntos (nueve en ataques, uno en bloqueo y cinco en servicios), mientras que Leandra Sofía Mangual Duran aportó 14 tantos y Neira Ortiz culminó el partido con12 unidades.

Por las derrotadas, Sadie Torkar registró apenas dos puntos.

En el primer set, las ganadoras fueron muy superiores tras culminar con una amplia ventaja de 25-7. En el segundo set, las de Puerto Rico lograron sacar un rally de 13 puntos, así como uno de siete. Igual sucedió en el tercer parcial, en cuyo inicio de esa fase el rally fue de 12 puntos.

Impacto en la clasificación

En ataque, Puerto Rico lideró ese renglón 34-9 al igual que en bloqueos (7-1) y servicios (13-1).

La victoria le permitió mantener vivas las esperanzas a Puerto Rico de clasificarse al Mundial de Estados Unidos-Canadá que se celebrará en el año próximo, y enfrentará mañana al ganador del partido entre México y Costa Rica, por el quinto puesto.