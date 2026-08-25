Puerto Rico venció fácil a Trinidad y Tobago en el Norceca continental

Adriana Rodriguez de Puerto Rico, cruza al balón en el partido contra Trinidad y Tobago este martes. ( CEDIDA POR NORCECA. )

Puerto Rico cerró su participación en el Campeonato NORCECA Continental con una victoria contundente sobre Trinidad y Tobago, al que derrotó 3-0 (25-7, 25-5 y 25-5).

Las puertorriqueñas no dieron espacio para la sorpresa y dominaron el encuentro de principio a fin. El partido apenas duró 44 minutos, una muestra de la superioridad que estableció Puerto Rico desde el primer servicio.

El primer set marcó rápidamente el rumbo del compromiso. Puerto Rico tomó el control y fue ampliando la diferencia hasta imponerse 25-7. Trinidad y Tobago tuvo dificultades para contener el ataque boricua y tampoco encontró respuestas ante la presión desde el servicio.

La historia se repitió en el segundo parcial. Puerto Rico volvió a imponer su ritmo y terminó ganando 25-5, mientras Trinidad y Tobago apenas pudo sostener algunos intercambios antes de que las boricuas volvieran a despegarse en el marcador.

El tercer set fue prácticamente una continuación de los dos anteriores. Puerto Rico alcanzó rápidamente una ventaja amplia y, aunque Trinidad y Tobago intentó prolongar el partido, las boricuas mantuvieron la concentración hasta completar nuevamente un parcial de 25-5.

La superioridad puertorriqueña quedó reflejada en todos los principales departamentos estadísticos. En ataque, Puerto Rico consiguió 39 puntos contra apenas cuatro de Trinidad y Tobago. En bloqueo también dominó 7-1 y en el servicio estableció una diferencia todavía mayor, con 13 puntos por esa vía frente a uno de su rival.

Además, Puerto Rico aprovechó 16 errores de Trinidad y Tobago, mientras cometió 11. En total, las boricuas sumaron los 75 puntos que necesitaban para completar la barrida, frente a los 17 de las trinitenses.

Lideraron el ataque

En el plano individual, Ortiz y Mangual fueron las principales protagonistas ofensivas de Puerto Rico, con 14 puntos cada una. Ortiz consiguió ocho puntos de ataque, uno de bloqueo y cinco desde el servicio, mientras Mangual tuvo una producción idéntica en esos tres renglones.

También sobresalió Ortiz, con 12 puntos, producto de 10 ataques y dos bloqueos. Hollingsworth aportó ocho unidades, mientras Rodríguez terminó con siete.

El triunfo permitió a Puerto Rico despedirse del torneo con una actuación convincente en el partido por la séptima posición. Trinidad y Tobago, en cambio, nunca pudo encontrar la fórmula para competir de igual a igual ante un equipo que dominó el ataque, el bloqueo, el servicio y el marcador.

Con el 3-0, Puerto Rico puso el punto final a su participación en Santo Domingo con una victoria que dejó clara la diferencia entre ambos conjuntos y que le permitió terminar el campeonato en el séptimo lugar del NORCECA.