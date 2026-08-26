Costa Rica arrolla a Trinidad & Tobago y firma una victoria contundente en el Campeonato Norceca

Costa Rica se quedó con el séptimo puesto del Norceca Continental Championship que se celebra en Santo Domingo al vencer a Trinindad & Tobago. ( CEDIDO POR NORCECA )

La selección femenina de voleibol de Costa Rica demostró superioridad este miércoles al derrotar con un categórico 3-0 a Trinidad & Tobago (25-14, 25-7, 25-13), en el encuentro correspondiente al Campeonato Continental Norceca de Voleibol Femenino 2026.

Por las ganadoras, Sofía Arroyo fue la mejor anotadora con 14 puntos, 12 de ellos en ataque; la siguió María Venegas con 11. En la derrota Sadie Tokar logró siete puntos.

Dominio de principio a fin

El equipo costarricense impuso las condiciones desde el silbato inicial. Con un ataque colectivo coordinado y mayor solidez en el bloqueo, la escuadra centroamericana controló sin contratiempos el primer set 25-14.

El segundo parcial dejó ver la versión más arrolladora de las costarricenses, quenes apenas permitieron siete puntos a la escuadra caribeña (25-7).

En el tercer set, Trinidad & Tobago no encontró respuesta al ritmo de juego tico, que cerró la contienda con un 25-13 definitivo para sellar el triunfo en sets corridos.

El escenario del choque fue el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriber Arias, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de la capital dominicana.