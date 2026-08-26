RD baja del podio de Norceca por primera vez en 31 años

Esta vez, las Morenas del Caribe fueron más que las Reinas. Cuba solo necesitó de una hora y 17 minutos para liquidar al sexteto dominicano y quedarse con la medalla de bronce del Norceca 2026, un resultado que enciende las alarmas en el Palacio Nacional del Voleibol de cara al partido de semifinal del preolímpico, mañana viernes, clave en las aspiraciones de sellar temprano el pasaje a Los Ángeles 2028.

Las cubanas solo tuvieron resistencia en ese primer parcial que finalizó 26-24, en 33 minutos. Los siguientes transcurrieron 25-17 y 25-18 ante unos 1,700 espectadores para que la mayor de las Antillas se quedara con la medalla de bronce, su primera subida a podio en el torneo continental desde 2011 cuando también fueron terceras, en Caguas, Puerto Rico.

Las más destacadas

El ataque de las cubanas fue dirigido por Yalain de la Peña con 17 puntos, Isabel Suarez con 13 y Diaris Pérez marcó nueve. Por Dominicana, Yonkaira Peña fue la mejor con 15 puntos y Gaila González se fue con ocho. Brayelin Martínez cerró con tres puntos.

Dominicana logró su primer metal en el Norceca de 1997, también disputado en Caguas, y desde entonces nunca faltó a quedar entre una de las primeras tres, incluyendo ganar el torneo en las tres ediciones previas a este.

Acumula cuatro oro, tres plata y cinco bronce en el certamen que reúne a los mejores de Norte, Centroamérica y del Caribe.

Este viernes, las quisqueyanas volverán a verse las caras con las cubanas por un pase a la final del preolímpico que otorgará un boleto a California en 2028 al ganador de la final del sábado.

El otro finalista saldrá del choque entre Canadá y Puerto Rico.