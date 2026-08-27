Marileidy Paulino buscará en Bruselas recuperar el campeonato de la Liga Diamante

Marileidy Paulino durante una de sus carreras en la Liga Diamante. ( CEDIDA POR LA DIAMOND LEAGUE )

Marileidy Paulino se prepara para volver a salir a la pista y reconquistar el campeonato de los 400 metros femeninos de la Liga Diamante.

"La Gacela de Nizao" volverá a correr en el evento élite del atletismo mundial este 5 de septiembre en Bruselas, Bélgica, donde buscará recuperar el Diamond Trophy que perdió el año pasado en la gran final del circuito.

Paulino ha conquistado el prestigioso trofeo en las ediciones de los años 2022, 2023 y 2024.

La campeona olímpica, panamericana y centroamericana llega a la final de la Liga Diamante después de ganar las cinco carreras de 400 metros que disputó esta temporada.

Su más reciente triunfo ocurrió el domingo 23 de agosto, en Silesia, Polonia, donde cruzó la meta en 48.87 segundos.

Antes había ganado en Doha, París, Mónaco y Londres. En París, además, registró 48.48 segundos, marca que se convirtió en el récord de la Liga Diamante.

Una última carrera por el título

Aunque Paulino dominó la fase regular, el campeonato se decidirá en una sola carrera durante la final de Bruselas. Allí se enfrentará a las principales clasificadas de los 400 metros femeninos.

La Liga Diamante define su final bajo el concepto "winner takes all" (el ganador se lo lleva todo), es decir, quien gane la carrera será la campeona de la temporada, independientemente de la cantidad de puntos que haya acumulado para clasificarse.

Las cinco victorias de Paulino le permitieron asegurar su clasificación a la final, pero los puntos acumulados durante la temporada no se trasladan como ventaja a la carrera por el título.

En Bruselas, las ocho finalistas de los 400 metros partirán en igualdad de condiciones y la ganadora de la prueba será la campeona de la Liga Diamante.

Paulino ya vivió las consecuencias de esa regla. En 2025 llegó a la final como una de las grandes favoritas, tras haber conquistado las pruebas de París, Mónaco y Polonia, pero fue derrotada por la bahreiní Salwa Eid Naser.

Marileidy aterrizará en Bruselas con una temporada perfecta en los 400 metros y la oportunidad de recuperar el trofeo que estuvo en sus manos durante tres años consecutivos.