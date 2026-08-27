Canadá sorprende a Estados Unidos y consigue su primer título en Norceca

Las jugadoras de Canadá celebran el título obtenido en el Norceca Continental Championship celebrado en la República Dominicana ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El conjunto de Canadá se coronó campeón del Campeonato Continental Norceca de Voleibol 2026, por primera vez en su historia, tras vencer anoche 3-2 a Estados Unidos en el choque de la medalla de oro, con score de (25-23, 25-23, 20-25, 18-25 y 15-10) en partido celebrado en el Palacio de Voleibol "Ricardo- Gioriber- Arias", en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Canadá se mantiene inmaculada al ganar anoche su quinto juego en forma consecutiva en el Torneo Norceca, incluyendo dos contra Estados Unidos.

Las más destacadas por las ganadoras al ataque fueron Anna Smrek con 20 puntos y Mitrovic con 16. Por Estados Unidos, Jordan Thompson 15 y Dana Rettke con 13 tantos.

Con su triunfo, las canadienses concluyeron en primer lugar (5-0) para competir este viernes en las semifinales del Pre-clasificatorio Olímpico, que dará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2008.

Detalles del partido decisivo

El combinado de Canadá logró doblegar a sus rivales en los primeros dos parciales y se pensó que sería una victoria fácil.

Sin embargo, las estadounidenses vinieron de atrás y con un gran juego de Thompson, Rettke, Oneal y Eggleston, además de una buena defensa y buenos contraataques, frenaron a las canadienses y provocaron un quinto y decisivo parcial.

Las triunfadoras lograron cerrar bien el set, con fuertes saques de Kyera Van Ryk para llevarse la victoria.

Próximos enfrentamientos

Las canadienses se enfrentarán a Puerto Rico que concluyó en el cuarto peldaño a las seis de la tarde de este viernes.

Cuba y Dominicana, que terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, se verán la cara en la otra semifinal del clasificatorio olímpico.