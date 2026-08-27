Las Reinas vs. Cuba, mitigar daños y frenar hemorragia

Flormarie Heredia Colón bloquea un ataque de Regla de la Peña en el partido de medalla de bronce. ( CEDIDA POR NORCECA )

Las Reinas del Caribe viven su momento más bajo de la temporada cuando se juegan el mayor compromiso del año, pero tienen ante su más reciente verdugo la oportunidad de resetear y enviar el mensaje de que lo ocurrido en el Norceca fue un accidente y no un fin de ciclo.

El sexteto dominicano se mide a Cuba hoy (8:00 p.m.) en la semifinal del preolímpico, la primera de tres oportunidades que tendrá de regresar a la principal cita del deporte en el planeta.

El Palacio Nacional del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, allí donde las cubanas acabaron el miércoles con 29 años en fila de las quisqueyanas subiendo al podio del Norceca con un 3-0, será el escenario de la revancha.

Puerto Rico y Canadá abrirán la jornada a partir de las 5:00 p.m. Los ganadores avanzarán a la final del sábado, donde estará en juego la única plaza de la zona para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, a partir de las 7 de la noche.

Los perdedores disputarán el partido por el tercer lugar a las 4, y tendrá que esperar las opciones que brindan la Copa Mundial 2027 y el ranking de la FIVB en última instancia para llegar a California dentro de 24 meses. En ambos casos habrá tres boletos.

Cambio de página

"Nosotros jugamos muy mal, muy mal", reconoció el técnico Marcos Kwiek después de la derrota ante las cubanas, una que llegó un día después de ser barridas por los Estados Unidos 3-0. "Fue un desastre de todos, las que entraron no pudieron hacer el trabajo, nosotros no pudimos manejar el partido. Yo creo que es un día para olvidar".

Además, fue el primer triunfo cubano sobre las dominicanas desde 2015 y su primer podio desde 2011. Ambos equipos se habían enfrentado días antes en la fase de grupos, con victoria dominicana 3-0 (25-23, 25-17 y 25-22).

Sin las Martínez

Las dominicanas no contaron al 100 % en ese encuentro con los servicios Brayelin ni Jineiry Martínez, por situaciones de salud. Se espera que estén disponibles para el enfrentamiento de hoy.

Canadá, que no se clasifica a unos Olímpicos desde Atlanta ´96, llega como campeón continental después de derrotar a Estados Unidos 3-2 (25-23, 25-23, 20-25, 18-25 y 15-10).

El título del Norceca fue el primero de las canadienses en su historia, un gran logro para el conjunto dirigido por el italiano Giovanni Guidetti, quien asumió las riendas en 2025 y ha revolucionado el programa con un histórico sexto lugar en la Liga de Naciones de este verano.

Estados Unidos no disputará el clasificatorio por su condición de anfitrión en Los Ángeles 2028.

Por esa razón, los cuatro mejores equipos elegibles del Continental —Canadá, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico— avanzaron al clasificatorio olímpico. Puerto Rico obtuvo el último boleto al derrotar a México 3-2 en el partido por el quinto lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/screenshot-2026-08-27-225412-5dc6250f.png Campeonatos que dan boletos a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 (DIARIO LIBRE/LUIS LUIS SALADO)

Un boleto entre 12

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrán un torneo femenino de voleibol compuesto por 12 selecciones.

Estados Unidos ocupa uno de esos lugares como país anfitrión. Los otros cinco boletos continentales serán para los campeones de los campeonatos de cada una de las cinco confederaciones durante 2026.

Las tres plazas siguientes serán para los tres mejores equipos del Campeonato Mundial de 2027 que todavía no estén clasificados, mientras que los últimos tres boletos se otorgarán a los equipos mejor ubicados en el ranking mundial de la FIVB que tampoco hayan conseguido su clasificación, tomando como referencia el cierre de la fase preliminar de la Liga de Naciones de 2028.

Por eso, la batalla que comienza este viernes en Santo Domingo representa la única oportunidad directa de conseguir su boleto olímpico para el combinado dominicano.

El escenario será conocido, el público estará de su lado y el rival también lo estará. Cuba, el mismo equipo que las dejó fuera del podio continental, vuelve a aparecer en el camino.

Esta vez, sin embargo, hay mucho más que una medalla en juego: está en disputa el pasaporte a Los Ángeles.