Canadá supera con facilidad a PR, y disputará el pase a los Juegos Olímpicos este sábado

Hilary Howe de Canadá, ejecuta un remate durante un partido del Norceca. ( CEDIDA DE NORCECA. )

Canadá dio un paso decisivo hacia su objetivo olímpico al imponerse 3-0 (25-16, 25-22 y 25-10) sobre Puerto Rico, resultado que le permite avanzar al partido de este sábado por el boleto a los Juegos Olímpicos.

Las canadienses cumplieron con autoridad en un encuentro que dominaron durante buena parte de sus tres sets y en el que terminaron imponiendo su superioridad ofensiva.

El primer parcial marcó el camino. Canadá tomó el control desde temprano y terminó ganándolo 25-16, aprovechando sus oportunidades en ataque y obligando a Puerto Rico a jugar bajo presión.

Puerto Rico intentó reaccionar en el segundo set y logró mantenerse cerca en el marcador. Sin embargo, Canadá volvió a encontrar las respuestas necesarias en los momentos importantes para imponerse 25-22 y colocarse a un solo set de la victoria.

Con la ventaja 2-0, Canadá salió decidida a cerrar el encuentro. El tercer parcial fue una exhibición de dominio: las canadienses se despegaron rápidamente y terminaron imponiéndose 25-10. El cierre llegó después de una última ofensiva canadiense que encontró a Smrek como protagonista en la acción definitiva.

La diferencia también quedó reflejada en las estadísticas ofensivas. Canadá consiguió 42 puntos de ataque frente a los 32 de Puerto Rico, además de cometer menos errores en ese apartado: siete contra 17 de las boricuas.

Las más destacadas

Las canadienses tuvieron en Kiera Van Ryk a su principal figura ofensiva, al terminar como máxima anotadora del encuentro con 20 puntos, producto de 13 ataques, tres bloqueos y cuatro puntos de servicio.

También sobresalieron Alexa Gray y Emily Maglio, con nueve puntos cada una, mientras Johnson aportó siete y Nyadhi Thokbuom sumó seis. La superioridad de Canadá se reflejó especialmente en el bloqueo, donde consiguió 12 puntos contra apenas dos de Puerto Rico.

Por Puerto Rico, Decelisse Champion fue la mejor anotadora con 12 puntos, todos conseguidos mediante ataques, seguida por Santiago, quien aportó nueve.

Ana Sofía Jusino terminó con seis unidades, mientras Neira Ortiz consiguió tres. En términos colectivos, Canadá también marcó diferencias en el servicio, con cuatro puntos directos frente a dos de las boricuas, y aprovechó 17 errores de Puerto Rico, por solo 12 cometidos por las canadienses.