¿Podrá Marileidy romper en la Liga Diamante el 47.98 que logró hace casi un año?

La dominicana Marileidy Paulino (centro) durante su victoria en los 400 metros de la Liga Diamante en Silesia, Polonia. ( AFP )

Marileidy Paulino llegará a la final de la Liga Diamante con dos objetivos al alcance: recuperar el trofeo que perdió el año pasado y comprobar hasta dónde puede llevar un 2026 en el que ha corrido más rápido y con mayor regularidad que en cualquier otra temporada del circuito.

La pregunta más ambiciosa está en el cronómetro: ¿puede bajar los 47.98 segundos que estableció como marca personal hace casi un año en Tokio, esta vez dentro de una carrera de la Liga Diamante?

El escenario será la final del circuito, prevista para este fin de semana el 4 y 5 de septiembre en el estadio Rey Balduino de Bruselas. Allí estarán los mejores clasificados de la temporada y se disputará el Diamond Trophy.

Paulino llegará en condiciones que permiten al menos plantear la posibilidad.

La dominicana está invicta en los 400 metros de la Liga Diamante durante 2026. Ha ganado las cinco carreras del circuito en las que participó: Doha, París, Mónaco, Londres y Silesia. Sus tiempos han sido 48.91, 48.48, 48.67, 48.97 y 48.87 segundos, respectivamente.

El registro de París es particularmente revelador.

El 28 de junio corrió 48.48 segundos, la tercera mejor marca de toda su carrera y un nuevo récord de la Liga Diamante. World Athletics destacó entonces que solo había corrido más rápido en la final olímpica de París 2024 y en el Mundial de Tokio 2025.

Eso deja una diferencia precisa: Paulino necesita recortar medio segundo para igualar los 47.98 y al menos 0.51 para establecer una nueva marca personal.

El 47.98 nació de una carrera extraordinaria

Su récord personal no llegó en una competencia cualquiera.

El 18 de septiembre de 2025, en la final del Campeonato Mundial de Tokio, Paulino terminó segunda con 47.98 segundos detrás de Sydney McLaughlin-Levrone, quien ganó con 47.78.

Fue la primera carrera de 400 metros femeninos de la historia en la que dos mujeres bajaron de 48 segundos. Paulino estableció el récord nacional dominicano y pasó a ocupar el tercer puesto histórico de la prueba.

Casi doce meses después, la dominicana tendrá otra oportunidad de correr una final de máxima exigencia, aunque esta vez dentro de la Liga Diamante.

Hay una diferencia importante: nadie ha corrido todavía por debajo de 48 segundos dentro de este circuito. El 48.48 que Paulino logró este año en París es actualmente la mejor marca de la historia de la Liga Diamante.

Por tanto, si consiguiera mejorar su récord personal en Bruselas, no solo establecería otra marca nacional, sino que llevaría por primera vez el circuito por debajo de los 48 segundos.

Pero romper 47.98 no será sencillo

Sus resultados de este año muestran dominio, pero también dimensionan la dificultad.

Cinco veces ha corrido por debajo de 49 segundos en la Liga Diamante, una regularidad extraordinaria. Sin embargo, ninguna de esas carreras se ha acercado a menos de medio segundo de su marca personal.

Su 48.48 de París sigue estando exactamente 0.50 segundos por encima del 47.98 de Tokio.

Además, aquella carrera mundialista tuvo un elemento que Bruselas tendría que reproducir para empujarla hacia una marca semejante: competencia de máximo nivel durante prácticamente toda la vuelta.

En Tokio, McLaughlin-Levrone corrió 47.78 y Salwa Eid Naser terminó tercera con 48.19. Paulino tuvo atletas de nivel histórico obligándola a correr al límite hasta la meta.

Para Bruselas ya está confirmado, entre otros enfrentamientos, el duelo de Paulino con la noruega Henriette Jæger, quien este año redujo su récord nacional hasta 49.04 y ocupa los primeros lugares del ranking mundial.

La propia organización destaca que Paulino llegará a la final sin derrotas en la Liga Diamante durante 2026.

Primero, recuperar el diamante

El récord personal no es, sin embargo, la única cuenta pendiente.

Paulino ganó tres títulos consecutivos de la Liga Diamante entre 2022 y 2024, pero en la final de 2025 fue superada por Salwa Eid Naser, que puso fin a su dominio del circuito.

Su temporada 2026 ha sido, en buena medida, una respuesta a esa derrota.

No ha perdido una sola carrera de 400 metros en la Liga Diamante y en Silesia volvió a derrotar a Naser, imponiéndose con 48.87 segundos.

Bruselas decidirá si recupera el trofeo.

Pero el cronómetro ofrece una segunda historia: Paulino llegará a Bélgica con el mejor tiempo mundial de 2026, el récord de la Liga Diamante y cinco victorias consecutivas en el circuito.

El 47.98 sigue siendo otra dimensión.

Si logra alcanzarla, casi un año después de aquella noche en Tokio, lo hará en un escenario donde ninguna mujer ha corrido tan rápido: la Liga Diamante nunca ha visto un 400 femenino por debajo de los 48 segundos.