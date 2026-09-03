Inefi inaugura aula de psicomotricidad en Santiago

Niños contentos en la actividad de lanzamiento del aula de psicomotricidad en Santiago ( CEDIDO POR INEFI )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inauguró la decimosegunda aula de motricidad en el Instituto Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la Circunscripción 1 del municipio de Santiago de los Caballeros.

El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó que este recurso está destinado a niños de entre 3 y 6 años de edad y disponen de equipamientos y recursos diseñados para favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas con la movilidad, el equilibrio, la coordinación y la percepción corporal.

Rodríguez Mella estuvo acompañado por la gobernadora de la "Ciudad Corazón", Rosa Santos, quien resaltó la importancia de impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de los estudiantes desde sus primeros años de formación. Santos estuvo acompañada por varias autoridades educativas, representantes de la comunidad escolar e invitados especiales.

Durante la actividad, las palabras de exhortación estuvieron a cargo de la directora de los Niveles Inicial y Primario, Dulce María Collado Durán, quien destacó la importancia de contar con espacios adecuados para estimular las capacidades físicas, cognitivas y motrices de los niños en la etapa inicial.

Las palabras técnicas fueron ofrecidas por el profesor Jacobo Moquete Guzmán, encargado de Proyectos Pedagógicos del Nivel Inicial del Inefi e impulsor de las salas de motricidad, quien explicó la importancia de estos espacios para el desarrollo de competencias fundamentales durante los primeros años de escolaridad.

En tanto, las palabras centrales estuvieron a cargo de Rodríguez Mella, quien destacó que el compromiso de la institución es la creación de espacios y programas que promuevan la educación física y el deporte escolar de calidad.

"Estas aulas aseguran que los niños del nivel inicial tengan acceso a ambientes especializados que les permitan fortalecer, mediante actividades físicas y pedagógicas, crear destrezas esenciales para su crecimiento, aprendizaje y desarrollo integral", afirmó.

Supervisión de obra

Posteriormente, Rodríguez Mella, se trasladó al Liceo Escuela Santo Hermano Miguel de La Salle, también en Santiago, donde la institución construye un techado destinado a fortalecer las condiciones para la práctica de actividades físicas y deportivas de los estudiantes.

Durante el recorrido, se supervisaron los avances de la obra y reafirmó el compromiso del INEFI de continuar desarrollando infraestructuras deportivas y educativas que contribuyan al bienestar y la formación integral de la comunidad estudiantil de Santiago de los Caballeros.