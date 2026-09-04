Marileidy Paulino y las siete rivales que desafían su corona en la Liga Diamante

Marileidy Paulino estará el sábado en la final de la Liga Diamante, en Bruselas, Bélgica. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA LIGA DIAMANTE )

Marileidy Paulino llega este sábado a la final de los 400 metros de la Liga Diamante como la principal favorita y con una meta clara: alcanzar por cuarta vez la corona del evento élite del atletismo mundial.

Sin embargo, la "Gacela de Nizao" no tendrá el camino despejado. Siete corredoras estarán junto a ella en la pista. Las atletas cuentan con credenciales suficientes para disputarle el triunfo.

La final se correrá en Bruselas y Paulino parte como líder de la clasificación del circuito, con 40 puntos, seguida por la jamaiquina Nickisha Pryce, con 35, y la checa Lurdes Gloria Manuel, con 27.

La dominicana busca recuperar la corona que perdió el año pasado ante la bahreiní Salwa Eid Naser. Luego de ganar el Diamond Trophy durante tres temporadas consecutivas, entre 2022 y 2024, en 2025 la criolla no llegó primera a la meta.

Aunque Paulino ha dominado la fase regular, el campeonato se decide en una sola carrera durante la final de Bruselas.

¿Quiénes estarán en la carrera?

De acuerdo con la lista de salida, Paulino disputará la final contra Aaliyah Butler, de Estados Unidos; Nickisha Pryce, representante de Jamaica; Lurdes Gloria Manuel, de República Checa y Natalia Bukowiecka, de Polonia.

También correrá junto a Roxana Gómez, de Cuba; Henriette Jæger, de Noruega y Helena Ponette, de Bélgica.

La dominicana presenta la mejor marca de la temporada entre las finalistas de la Liga Diamante, con 48.48 segundos. Además, su récord personal, de 47.98 segundos, logrado en el Mundial de Tokio de 2025, la coloca entre las corredoras más rápidas de la historia de los 400 metros.

Paulino también llega con aires de victoria, luego de imponerse en Silesia, Doha, París, Mónaco y Londres.

No obstante, tiene como una de sus principales rivales a Henriette Jæger. La noruega arriba a la final con una marca de temporada de 49.04 y ocupa el segundo lugar del ranking mundial de los 400 metros.

Nickisha Pryce también representa una amenaza importante. Es segunda en la clasificación de la Liga Diamante con 35 puntos y posee un récord personal de 48.57 segundos.

Mientras tanto, Natalia Bukowiecka, tercera del ranking mundial, tiene un récord personal de 48.90 segundos y llega a la final después de haber sido subcampeona europea este año.

La estadounidense Aaliyah Butler ya demostró que puede correr al ritmo de Paulino. En Mónaco fue segunda detrás de la dominicana y en la lista de la final aparece con 48.84 segundos, su mejor registro de 2026 y también su récord personal.

La cubana Roxana Gómez cuenta con experiencia en grandes finales y un récord personal de 49.71 segundos.

La carrera está programada para este sábado 5 de septiembre a las 02:04 de la tarde.