Víctor Gómez logra el mejor tiempo dominicano en el Hyrox Washington D.C.

El dominicano Víctor Gómez participó en la segunda jornada del Amazfit Hyrox Washington D.C., con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 9 segundos, el mejor registro entre los atletas dominicanos que participaron en la competencia.

Gómez, de 28 años, compitió en la categoría Pro Men, la máxima división de la competición, en la que puso a prueba su resistencia, fuerza y capacidad para mantener un alto rendimiento bajo condiciones de fatiga acumulada.

El atleta dominicano llegó a Washington D.C. después de varios años de preparación como parte de su agenda competitiva para 2026, que tiene entre sus principales objetivos continuar desarrollándose en esta disciplina y medirse con algunos de los mejores exponentes a nivel internacional.

Características de Hyrox

Su actuación en el Hyrox Washington D.C. representó una nueva oportunidad para evaluar su preparación al más alto nivel y continuar posicionándose entre los dominicanos que incursionan en una disciplina que gana cada vez mayor presencia y popularidad internacional.

Hyrox es una competición global de fitness bajo techo que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Por sus características, es conocida como "la carrera de fitness" y exige a los participantes una combinación de resistencia aeróbica, fuerza muscular y capacidad de recuperación.

La competencia se desarrolla en el Walter E. Washington Convention Center, bajo un formato estandarizado que se mantiene en las diferentes sedes alrededor del mundo, permitiendo establecer clasificaciones y rankings entre los participantes.

Además de las categorías individuales Open y Pro, Hyrox cuenta con modalidades de parejas y equipos de relevos, ampliando las posibilidades de participación para atletas con diferentes niveles de preparación y condición física.