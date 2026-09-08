La entrenadora Karla de la Rosa completa con éxito el desafío HYROX Washington 2026

La entrenadora venezolana-dominicana Karla de la Rosa. ( CEDIDA POR KARLA DE LA ROSA / HYROX. )

La entrenadora Karla de la Rosa vivió una experiencia que describe como inusual y especial durante su participación en HYROX Washington 2026, celebrado del 3 al 7 de septiembre en el Walter E. Washington Convention Center, donde completó el exigente desafío con un tiempo de 1 hora, 52 minutos y 22 segundos.

Para De la Rosa, más allá del resultado obtenido, la participación tuvo un significado personal por la posibilidad de presentarse como venezolana-dominicana y llevar el nombre de República Dominicana a una competencia internacional.

«Para mí fue algo magnífico», expresó la entrenadora al referirse a la experiencia de competir en una disciplina que combina carrera y ejercicios funcionales de alta exigencia.

HYROX es una competencia internacional de fitness funcional nacida en Alemania en 2017, que se ha convertido en la serie de carreras de este tipo con mayor participación masiva del mundo. Su formato consiste en ocho carreras de 1 kilómetro alternadas con ocho estaciones de ejercicio funcional, con distancias y cargas estandarizadas en todos sus eventos, lo que permite comparar los tiempos de los atletas a nivel global.

Gratitud por representar al país

De la Rosa resaltó el sentimiento de agradecimiento que le produjo formar parte de HYROX Washington 2026, especialmente por la oportunidad de representar a República Dominicana en un escenario donde participan atletas de diferentes lugares.

Su historia tiene un componente particular: nació en Venezuela y ha construido un vínculo con República Dominicana, país que asumió como parte importante de su identidad y que ahora pudo representar a través del deporte.

Para la entrenadora, portar la representación dominicana convirtió la competencia en una experiencia que trascendió el aspecto estrictamente deportivo. Cada kilómetro recorrido y cada estación completada estuvieron acompañados por el orgullo de llevar consigo el nombre del país.

Un reto físico y también personal

HYROX exige una combinación de resistencia cardiovascular, fuerza y capacidad para mantener el rendimiento durante diferentes estaciones de ejercicios. La preparación requiere constancia y una condición física capaz de responder a esfuerzos sucesivos.

De la Rosa asumió el reto consciente de que no se trataba simplemente de completar una prueba, sino de enfrentarse a una experiencia diferente dentro de su trayectoria como entrenadora.

El tiempo de 1:52:22 quedó como registro de su participación en Washington, pero para ella el valor de la jornada estuvo también en todo lo que representó llegar hasta ese momento.

El aprendizaje que deja

La participación permitió a De la Rosa experimentar desde el otro lado del entrenamiento. Como entrenadora, conoce las exigencias de la preparación física; sin embargo, competir directamente en una prueba internacional le permitió comprobar en primera persona las demandas físicas y mentales de este formato.

La experiencia, además, le ofrece nuevos elementos para continuar desarrollándose dentro del mundo del fitness funcional y trasladar esos aprendizajes a su trabajo.

«Me siento muy agradecida de haber podido participar y representar al país», es el sentimiento que resume para De la Rosa una jornada que considera diferente dentro de su recorrido deportivo.

Orgullo venezolano-dominicano

La participación en Washington también permitió a la entrenadora mostrar la unión de sus raíces venezolanas con su identidad dominicana. Esa condición, lejos de ser un elemento secundario, se convirtió en una parte esencial de la experiencia.

Competir internacionalmente llevando la bandera dominicana significó para De la Rosa una oportunidad para expresar el agradecimiento por el país que también forma parte de su historia y que quiso representar en una competencia de alcance internacional.

Con su registro de 1:52:22, Karla de la Rosa completó el desafío de HYROX Washington 2026 y sumó una experiencia que, por su significado personal y deportivo, quedará entre los momentos especiales de su trayectoria.

Para la entrenadora, el resultado representa mucho más que una marca en el cronómetro: es el recuerdo de haber asumido un reto diferente, haber puesto a prueba su preparación y, sobre todo, haber tenido la oportunidad de representar con orgullo a República Dominicana como venezolana-dominicana.