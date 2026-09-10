Miguel Eduardo Duvergé logra medalla de plata en el Cruce a Nado Internacional de la Bahía de Ponce

Miguel Eduardo Duvergé conquistó el segundo lugar de la Cuadragésima Quinta Edición del Cruce a Nado Internacional de la Bahía de Ponce, en Puerto Rico. ( CEDIDA POR MIGUEL EDUARDO DUVERGÉ )

Las aguas del Mar Caribe fueron el escenario de un nuevo logro para la natación dominicana. El nadador Miguel Eduardo Duvergé terminó en el segundo lugar de la Cuadragésima Quinta Edición del Cruce a Nado Internacional de la Bahía de Ponce, celebrada este domingo 6 de septiembre en Ponce, Puerto Rico.

La prueba reunió a nadadores de distintos países y puso a prueba su resistencia en un recorrido de 1.5 millas náuticas, desde el Islote de Cardona hasta la Playa de Ponce.

Una distancia que exige mucho más que velocidad: mantener el ritmo, administrar el esfuerzo y adaptarse a las condiciones del mar son parte del desafío.

Una carrera para medir resistencia

Duvergé, que este mes cumple 17 años y pertenece al equipo Delfines del Naco, asumió el reto y completó el recorrido entre los primeros competidores para quedarse con la segunda posición.

Resaltar también la participación de su compañero de equipo Sebastián Morales, quien alcanzó un destacado cuarto lugar en esta prueba.

El resultado le permitió subir al podio en una competencia que este año celebró 45 ediciones y que forma parte del calendario de referencia para los amantes de la natación en aguas abiertas.

Su actuación también suma un nuevo capítulo a su trayectoria deportiva. Detrás de este podio hay horas de entrenamiento y preparación para una modalidad en la que cada brazada cuenta y donde la estrategia puede ser tan importante como la condición física.

Para la natación dominicana, el resultado representa además una oportunidad para seguir ganando presencia en escenarios internacionales. Duvergé llevó la bandera del país a una prueba de tradición regional y respondió con una actuación que lo colocó entre los protagonistas.

El segundo lugar conseguido en Ponce llega así como una recompensa al trabajo del joven atleta y, al mismo tiempo, como un impulso para continuar midiendo fuerzas en competencias fuera de República Dominicana.