El bloqueo mental: un enemigo invisible para los deportistas

La estadounidense Simone Biles compite en la final de barra de equilibrio femenina de gimnasia artística durante los Juegos Olímpicos de París 2024 en el Bercy Arena de París, el 5 de agosto de 2024. ( LOIC VENANCE / AFP )

"Por miedo a hacerlo mal, retenía el balón hasta no lanzarlo correctamente": hace diez años, el jugador de voleibol francés Jean Patry, víctima de un bloqueo mental, perdió de repente su saque habitual, un gesto que había repetido antes miles de veces.

Patry (29 años), dos veces campeón olímpico y 192 veces internacional con Francia, recuerda perfectamente ese momento.

"Era un partido en el que realmente no había nada importante en juego, en un centro de formación" en Montpellier, subraya.

"Se me metió en la cabeza el miedo a lanzar mal cuando entró un directivo en la sala. No sé por qué me entraron esas dudas, pero me entraron", cuenta a la AFP.

"Basta algo pequeño que se te pase por la cabeza y te atascas", cuenta.

En su caso, era una eventual mirada externa de una persona con cierta autoridad.

Poco a poco, Patry tuvo que acostumbrarse a convivir con este nuevo elemento mental, aunque al principio se sentía "débil".

"Paralizada por el miedo"

El fenómeno del bloqueo mental es multiforme y no es una cuestión reciente.

En los años 2000, Denis Hauw, profesor de Psicología del Deporte en la Universidad de Lausana (Suiza), trabajó con los gimnastas de la selección francesa de trampolín: "Se hablaba ya en aquel momento e incluso antes" del fenómeno llamado "pérdida de referencias", recuerda.

En ese caso, el problema no está siempre en un gesto que se pierde, sino en la pérdida de la conciencia espacial.

"Es una especie de cortocircuito del programa motor (...) Basta una única vez para generar un bloqueo y provocar ese rechazo", destacó.

La campeona olímpica británica de trampolín Bryony Page explicó a la cadena Olympics que durante un momento de su carrera quedó "paralizada por el miedo".

"Fui perdiendo todos los movimientos. Recuperaba algunos pero perdía otros, y acabé perdiéndolos todos", explica Page, que dice que tuvo que someterse a un proceso de reaprendizaje.

En 2021, el caso de la gimnasta Simone Biles, víctima de "twisties" (pérdida de referencias en los saltos) en plenos Juegos Olímpicos de Tokio, dio un enorme altavoz mediático a este fenómeno.

"Te concentras en todos los aspectos pequeños, en cómo te sientes, en tu mano. Eso te bloquea todavía más", señala la voleibolista francesa Iman Ndiaye, que sufrió también una pérdida de confianza en su gesto del saque.

Anaelle Malherbe, psicóloga y preparadora mental en el Instituto Nacional del Deporte francés (Insep), trata alrededor de un caso cada año de un deportista enfrentado a un bloqueo mental, algo que puede darse en múltiples disciplinas, incluso en el golf con el "yips", un movimiento muscular incontrolado.

Los motivos pueden ser diversos y cuenta el ejemplo de un jugador de voleibol que tenía un padre que fue también jugador de alto nivel.

"Tener que hacerlo mejor que su padre le creaba estrés y un autosabotaje inconsciente", relata.

El profesor Denis Hauw liga el fenómeno a algunos momentos clave de la vida: "Hay deportistas que lo sufren en un momento de sus estudios o un gimnasta de trampolín lo tuvo cuando se separó de su esposa".

El miedo a lesionarse también suele ser un motivo recurrente para el bloqueo.

Métodos de defensa

Para Anaelle Malherbe, es conveniente "comprender a la persona y su historia para acompañarla".

Hauw sugiere anticiparse al problema desde la etapa de formación, mediante la "variabilidad de la práctica".

Por ejemplo, "si sé sacar cuando no hay nadie a mi alrededor, tengo que aprender a sacar con alguien que pasa, con más ruido, con cansancio".

Jean Fournier, psicólogo y profesor titular en la Universidad París-Nanterre, menciona métodos "en los que se aprende a actuar no solo con distracciones externas, sino también internas, como poner auriculares a los deportistas y susurrarles las distracciones que podrían tener, para que aprendan a convivir con ellas".

Varias "hipótesis" siguen pendientes de validación, como "los nuevos métodos pedagógicos sobre la variabilidad", "si existen perfiles de deportistas más sensibles" o "qué sucede realmente a nivel de los esquemas motores", enumera Denis Hauw, quien no encontró financiación para investigar este aspecto.

Pese a que este fenómeno puede afectar a una multitud de deportistas, las investigaciones siguen siendo escasas.