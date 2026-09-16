Ministerio inicia construcción de siete multiusos en la Región Sur con inversión de RD$200 millones

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, al centro, encabezó la ceremonia de inauguración del inicio de las obras en las provincias Barahona, Elías Piña e Independencia. ( MIDEREC )

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, puso en marcha un programa de construcción de siete instalaciones deportivas multiuso en comunidades de las provincias Barahona, Elías Piña e Independencia, con una inversión global de aproximadamente RD$200 millones.

Las obras forman parte del proceso de ampliación y modernización de la infraestructura deportiva en la Región Sur y están concebidas para ofrecer a niños, jóvenes y adultos espacios adecuados para la práctica de distintas disciplinas, además de contribuir a la integración y convivencia comunitaria.

En Barahona serán construidos los techados multiuso de El Peñón, Jaquimeyes y Fundación, con una inversión conjunta de RD$90,507,896.17.

En Elías Piña se levantarán las instalaciones correspondientes a los municipios Pedro Santana y Juan Santiago, con una inversión de RD$43,670,720.75.

Mientras, en Independencia, los municipios La Descubierta y Cristóbal serán beneficiados con nuevos multiusos, mediante una inversión conjunta de RD$63,054,560.84.

Durante los actos de primeros picazos, Cruz resaltó que el programa no se limita a la construcción de infraestructura, sino que procura crear condiciones para que niños y jóvenes desarrollen sus capacidades deportivas en espacios seguros y adecuados. También señaló que las obras tendrán incidencia en la actividad económica de las comunidades.

"Hoy estamos haciendo justicia con la Región Sur, dejando iniciados de manera simultánea siete techados multiusos con una inversión general de 200 millones de pesos", dijo Cruz.

"Este recorrido por el Sur responde a una disposición del presidente Luis Abinader, con quien hemos venido impulsando obras deportivas para transformar los territorios. A partir de hoy, la deuda social acumulada con el Sur comienza a cambiar", agregó.

Los proyectos contemplan áreas de juego, gradas, oficinas, baños, vestidores y cafeterías, además de cierres perimetrales y espacios exteriores. También incluyen trabajos de movimiento de tierra, bases y pisos de hormigón, aceras perimetrales, cajuelas, parales, mallas y sistemas hidrosanitarios y eléctricos.

Las canchas dispondrán de piso sintético, soportes para tableros bajo especificaciones FIBA, pizarras digitales y relojes de 24 segundos, como parte de las condiciones previstas para la modernización de estos espacios.

Cruz estuvo acompañado durante los primeros picazos por autoridades provinciales, legislativas y municipales de las localidades beneficiadas.

El programa forma parte del objetivo del Gobierno, a través del Ministerio de Deportes y Recreación, de procurar que cada municipio del país disponga de al menos un multiuso y ampliar el acceso a instalaciones deportivas apropiadas en las comunidades del Sur.