Maratón de Santo Domingo se correrá el 18 de octubre; fortalece sus protocolos de seguridad

El Maratón de Santo Domingo partirá desde el Centro de los Héroes. ( SANTO DOMINGO CORRE )

El Maratón de Santo Domingo anunció una alianza estratégica con Preventionart para fortalecer la planificación, prevención y coordinación de sus protocolos de riesgos y emergencias, de cara a la próxima edición del evento, prevista para el 18 de octubre de 2026.

El acuerdo fue suscrito por el Ing. Modesto G. Reyes Fuertes, en representación del Maratón de Santo Domingo, y el Ing. Jeffrey Medina Rivas, por Preventionart, quien asumirá como Director de Riesgos y Emergencias del evento.

Como parte de la alianza, Preventionart tendrá a su cargo el apoyo en la identificación y evaluación de riesgos, la preparación de planes de prevención y respuesta, así como la coordinación operativa con organismos de socorro, seguridad, servicios de ambulancias y otras instituciones vinculadas al desarrollo del maratón.

La organización señaló que la seguridad y el bienestar de corredores, voluntarios, colaboradores y espectadores constituyen una prioridad, por lo que cada edición incorpora una planificación técnica orientada a prevenir incidentes y garantizar una respuesta organizada y oportuna ante cualquier eventualidad.

"Nuestro compromiso no se limita a organizar una gran competencia deportiva. También debemos garantizar que cada participante se sienta acompañado y respaldado desde la salida hasta la meta. Esta alianza nos permite seguir fortaleciendo uno de los pilares más importantes de nuestra organización: la seguridad y el bienestar de todos", expresó Modesto G. Reyes Fuertes.

La incorporación de Preventionart también permitirá reforzar la coordinación entre las diferentes áreas operativas, establecer protocolos de comunicación y actuación, además de desarrollar reuniones técnicas e inspecciones previas destinadas a identificar y reducir posibles riesgos.

"Nos sentimos honrados de aportar nuestra experiencia a un evento de la importancia del Maratón de Santo Domingo. Trabajaremos junto con sus organizadores y las instituciones correspondientes para fortalecer la prevención, la coordinación y la capacidad de respuesta durante toda la operación", señaló el Ing. Jeffrey Medina Rivas.

La alianza se enmarca en el proceso de crecimiento y profesionalización del Maratón de Santo Domingo, que cada año reúne a miles de corredores nacionales e internacionales y continúa fortaleciendo sus estándares organizativos y operativos.

Con esta iniciativa, el Maratón de Santo Domingo reafirma su propósito de ofrecer una experiencia deportiva segura y organizada, con especial atención a la protección y el bienestar de las personas que participan en el evento.

Sobre el Maratón de Santo Domingo

El Maratón de Santo Domingo es uno de los principales eventos marca país de running de la República Dominicana y cuenta con certificaciones internacionales relevantes.

Su próxima edición se celebrará el 18 de octubre de 2026, con las distancias de 5K, 10K, 21K y 42K, y reunirá a corredores nacionales e internacionales en una experiencia deportiva vinculada a la promoción de la salud, el turismo y la proyección de Santo Domingo.