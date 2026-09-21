Torneo de béisbol de la FDDNY reúne a 48 equipos y celebra sus 40 años

Mariano Rivera y Chris Gorayeb, homenajeados durante la apertura de los Juegos de la Comunidad de la FDDNY. En la gráfica, María Urgiles, Daniel Reyes y miembros de la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York, protagonistas de la celebración que reunió a cientos de niños y jóvenes. ( CEDIDA POR FDDNY )

El béisbol volvió a convertirse en una expresión de unidad, convivencia y esperanza para la comunidad dominicana y latina de Nueva York, durante la apertura del torneo de béisbol Juegos de la Comunidad, organizado por la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York (FDDNY), en el marco de la celebración de sus 40 años de servicio deportivo y comunitario.

Los campos del Brigadier General Charles Playground, en Manhattan, recibieron a 48 equipos provenientes de diferentes ligas de Nueva York y Nueva Jersey, en una jornada que reunió a cientos de niños y jóvenes, acompañados por sus padres, entrenadores, dirigentes deportivos y familiares.

La actividad forma parte de una programación especial desarrollada por la FDDNY con motivo del Mes de la Herencia Hispana y tiene como propósito llevar el deporte a distintos sectores de la ciudad.

Fue una celebración de cuatro décadas de trabajo comunitario, un reconocimiento a quienes han respaldado el desarrollo del deporte y una jornada inolvidable para los jóvenes participantes, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con auténticas leyendas del béisbol, entre los cuales está Christopher Gorayeb, presidente de Gorayeb & Associates.

Participación y categorías

Al hacer uso de la palabra, Gorayeb destacó el trabajo que durante cuatro décadas ha realizado Daniel "El Quemaito" Reyes al frente de la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York y felicitó a todos los que hacen posible la celebración.

48 equipos y seis categorías

El torneo cuenta con la participación de 48 equipos distribuidos en las divisiones 4-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 y 15-16 años.

Presencia de leyendas

Entre las ligas participantes figuran Encarnación, de Queens; Liga Bedford Park; Los Bravos de Ernesto; Los Gigantes de ADONAI; Van Cortlandt Baseball League; Washington Heights Jaybies Sports; White Sox; Academia Guerrero y Liga Morris, además de otras organizaciones que se han integrado a esta celebración.

Mariano Rivera, una leyenda entre los niños

La presencia de Mariano Rivera elevó el significado de la ceremonia.

El legendario exlanzador de los Yankees de Nueva York fue homenajeado por la FDDNY y recibió una placa de reconocimiento, en una actividad que también está dedicada a su figura.

Rivera exhortó a los jóvenes peloteros a disfrutar el juego, entregarse plenamente, competir limpiamente y respetar a sus compañeros, entrenadores y dirigentes.

También tuvo palabras para los padres, a quienes reconoció por el respaldo que brindan a sus hijos y por acompañarlos en un proceso que va mucho más allá de ganar o perder un partido.

Labor de Daniel Reyes

Bartolo Colón estuvo presente

El exlanzador derecho de Grandes Ligas, Bartolo Colón, una vez más fue parte de una de las actividades de la FDDNY y permitió un encuentro entre dos figuras del béisbol de latinoamérica al unirse a Mariano Rivera.

Daniel Reyes: 40 años sembrando deporte

Daniel "El Quemaito" Reyes, presidente de la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York ha dedicado cuatro décadas a impulsar programas deportivos y comunitarios.

Durante la ceremonia inaugural, Reyes pronunció las palabras de bienvenida y dirigió un mensaje especial a los padres, entrenadores, dirigentes y participantes.

Felicitó a los padres por el respaldo que brindan a sus hijos y reconoció el trabajo de los coaches y de todos aquellos que hacen posible la realización del torneo.