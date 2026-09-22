Cápsula Rosa realizará exhibición de pádel

El Cápsula Rosa Pádel Edition II será celebrado desde el 29 de septiembre al 4 de octubre en el Grove Pádel Club con el enfoque de apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

Esta segunda edición organizada, que estará dirigida por Paola Rojas y Luis Betances, será a beneficio de la Fundación Oncoserv.

"Cada inscripción significa mucho más que una pareja entrando a la cancha. Detrás de cada jugador hay una oportunidad de ayudar a una paciente que atraviesa un momento difícil", destaca Rojas.

Para Betances, el crecimiento del proyecto cobra sentido únicamente cuando se traduce en ayuda concreta: "nuestro objetivo es que Cápsula Rosa siga creciendo, pero sobre todo que ese crecimiento se convierta en un impacto real y tangible para quienes necesitan apoyo".

La cita arranca el martes 29 a las 7:30 de la noche con un partido de exhibición internacional de primer nivel con la participación de Charlie Moon y Nicole Ictech, y la competencia oficial se disputará desde el miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre.

Sobre Moon e Ictech

Charlie Moon, co-director deportivo de Premier Padel Miami y referente con más de 15 años en el circuito profesional, con participaciones en torneos FIP, Grand Slams y Premier Pádel, es sobreviviente de cáncer: superó cuatro leucemias, una metástasis, más de 150 sesiones de quimioterapia, radioterapia y tres trasplantes, experiencia que hoy vuelca en causas sociales a través de iniciativas como esta.

La hondureña Ictech, es la primera atleta de su país en competir en el circuito profesional de la Federación Internacional de Pádel (FIP Tour). Formada en la academia M3 de Madrid, ha participado en diversos torneos profesionales, como el FIP Star Aguascalientes, FIP Silver San Diego y FIP Bronze Miami, y actualmente se desempeña como embajadora de Premier Padel Miami.

Más de 90 empresas e instituciones de sectores como salud, banca, automotriz, belleza y lifestyle respaldan esta edición, muchas de ellas con una participación activa dentro de la experiencia.