×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cápsula Rosa
Cápsula Rosa

Cápsula Rosa realizará exhibición de pádel

La actividad será celebrada del 29 de septiembre al 4 de octubre

    Expandir imagen
    Cápsula Rosa realizará exhibición de pádel
    Socrates Mckinney, Ichanell Rodríguez Paola Rojas y Luis Betances (CEDIDA POR CÁPSULA ROJA)

    El Cápsula Rosa Pádel Edition II será celebrado desde el 29 de septiembre al 4 de octubre en el Grove Pádel Club con el enfoque de apoyar a mujeres que enfrentan el cáncer de mama.

    Esta segunda edición organizada, que estará dirigida por Paola Rojas y Luis Betances, será a beneficio de la Fundación Oncoserv.  

    "Cada inscripción significa mucho más que una pareja entrando a la cancha. Detrás de cada jugador hay una oportunidad de ayudar a una paciente que atraviesa un momento difícil", destaca Rojas.

    Para Betances, el crecimiento del proyecto cobra sentido únicamente cuando se traduce en ayuda concreta: "nuestro objetivo es que Cápsula Rosa siga creciendo, pero sobre todo que ese crecimiento se convierta en un impacto real y tangible para quienes necesitan apoyo".

    La cita arranca el martes 29 a las 7:30 de la noche con un partido de exhibición internacional de primer nivel con la participación de Charlie Moon y Nicole Ictech, y la competencia oficial se disputará desde el miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre.

    Sobre Moon e Ictech

    Charlie Moon, co-director deportivo de Premier Padel Miami y referente con más de 15 años en el circuito profesional, con participaciones en torneos FIP, Grand Slams y Premier Pádel, es sobreviviente de cáncer: superó cuatro leucemias, una metástasis, más de 150 sesiones de quimioterapia, radioterapia y tres trasplantes, experiencia que hoy vuelca en causas sociales a través de iniciativas como esta. 

    La hondureña Ictech, es la primera atleta de su país en competir en el circuito profesional de la Federación Internacional de Pádel (FIP Tour). Formada en la academia M3 de Madrid, ha participado en diversos torneos profesionales, como el FIP Star Aguascalientes, FIP Silver San Diego y FIP Bronze Miami, y actualmente se desempeña como embajadora de Premier Padel Miami.

    RELACIONADAS
    • Más de 90 empresas e instituciones de sectores como salud, banca, automotriz, belleza y lifestyle respaldan esta edición, muchas de ellas con una participación activa dentro de la experiencia.
     
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.