Inefi fortalece la educación física y el deporte escolar en escuelas del Cibao

Inefi celebró actividades en La Vega y Cotuí ( CEDIDA POR INEFI )

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) continúa su programa de entrega de utilería deportiva y alrededor de 5,000 kits de trabajo, impactando de manera simultánea a estudiantes y profesores de educación física de más de una veintena de centros escolares de Cotuí, La Vega y otras localidades próximas a esas demarcaciones cibaeñas.

La jornada estuvo encabezada por el director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez Mella, en el Liceo Francisco Henríquez y Carvajal, de Cotuí, resaltando que para hacer una efectiva labor frente a una institución pública, el funcionario debe salir del escritorio y del aire acondicionado y visitar todas las regionales del país".

En la provincia Sánchez Ramírez, Rodríguez Mella visitó –junto a un nutrido equipo de colaboradores del INEFI– diez escuelas de esta demarcación donde los estudiantes, profesores y técnicos de dichos planteles recibieron utilería deportiva.

En tanto, en la Dirección Regional 06 (La Vega), la actividad estuvo dirigida por el subdirector de la institución, Elvys Duarte, quien, previo a su visita a los más de 10 centros educativos, reconoció la labor de los comunitarios de esa ciudad en los XI Juegos Escolares Deportivos San Francisco 2025. "Esta fue una de las subsedes mejor valoradas de los pasados Juegos", reconoció.

En su intervención, Duarte ponderó la labor que viene realizando desde hace más de tres años Alberto Rodríguez Mella en su gestión frente al INEFI.

En dicho operativo, los centros escolares de la "Ciudad Olímpica" también disfrutaron del programa "Atletas con INEFI" con el que los estudiantes se desenvolvieron en la disciplina de karate, béisbol y gimnasia.

En el Centro Educativo José María de la Mota se realizaron clínicas deportivas impartidas por destacados atletas como lo es el caso de Ana Villanueva y la medallista de plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la vegana Nayelis Guzmán.

Mientras que en el conversatorio de béisbol fue realizado por el ex Grandes Ligas, Napoleón Calzado, y, en gimnasia, la medallista Yamilet Peña.

Centros educativo beneficiados de Cotuí

Liceo Francisco Henríquez y Carvajal, distrito educativo 16-01.

Liceo Luis Manuel Lazala, distrito educativo 16-01.

Liceo Los Cabories, distrito educativo 16-02, Fantino.

Liceo Francisco Casso, distrito educativo 16-02, Fantino.

Politécnico Fernando Arturo de Meriño, distrito educativo 16-03.

Liceo Luisa Cuello Santos, distrito educativo 16-04.

Centro E, Profesora Francisca Frías, distrito educativo 16-05, Piedra Blanca.

Liceo Miguel Salvador Coco G. distrito educativo 16-05, Piedra Blanca.

Politécnico Padre José Salvador F, distrito educativo 16-06, Bonao.

Politécnico Miguel Ángel García Viloria, distrito educativo 16-07, Las Matas.

Centros educativos de La Vega

Distrito 06-02, Constanza:

- Escuela General Mario Imbert McGregor,

- Politécnico Felipe Soriano Bello,

Distrito 06-03, Jarabacoa:

-Escuela Arcadio Tiburcio,

- Liceo Rafael Abreu,

Distrito 06-04, La Vega Oeste:

- Prof. María Melania Lora Acevedo,

- Jacobo Mercedes Cornelio Valentin,

Distrito 06-05, La Vega Este:

- Escuela Ana Ramona Suárez, La Pocilga,

- Liceo José maría de la mota

- Nuestra Señora de las Mercedes,

Distrito 06-06, Moca:

- Doctor Frank Díaz Domínguez,

- Juana Altagracia Calderón.