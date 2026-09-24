Priscila Rivera: de la capitanía al banquillo como entrenadora

Priscila Rivera reacciona en uno de los partidos del Mundial U15 de voleibol que se celebró en Chile ( CEDIDA POR LA FIVB )

Priscila Rivera pasó buena parte de su vida, en su fase de jugadora, tratando de encontrar soluciones dentro de una cancha de voleibol. Ahora le toca buscarlas desde el banquillo.

En medio de una carrera que la llevó a jugar en España, Azerbaiyán, Turquía, Italia, Hungría, Brasil, Filipinas, Indonesia y Puerto Rico, entre otros, además de convertirse en capitana de las Reinas del Caribe, inició su adiestramiento para la vida de entrenadora.

El proceso comenzó en 2016 y le tomó seis años completar los tres niveles de formación para entrenadores certificados por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

"Es difícil, es un reto. Es, hasta cierto punto, fastidioso, pero es un fastidio que me hace muy feliz. Me he ido preparando para ser entrenadora, es algo que he deseado por mucho tiempo y que, gracias a Dios, tengo la oportunidad de realizar", explicó Rivera a Diario Libre.

Rivera se define como una entrenadora agresiva. La intensidad que mostró durante su carrera como jugadora permanece, aunque ahora tiene que encontrar el equilibrio necesario para transmitirla sin trasladar toda la presión a las jóvenes que dirige.

"Yo fui una jugadora de sangre caliente, muy expresiva, que siempre estaba guerreando. Como entrenadora no va a ser diferente", afirmó.

Su primera gran prueba internacional como entrenadora llegó en agosto, durante el Campeonato Mundial sub-17 celebrado en Chile, donde participaron 24 selecciones nacionales, y terminó en el décimo puesto.

Más allá del resultado, el torneo representó para ella una oportunidad para comenzar a medir en competencia real lo que significa dirigir un grupo desde el banquillo.

Lo aprendido

Hubo una enseñanza que se llevó de ese torneo.

"Transmitirles calma", identifica Rivera como uno de los principales aprendizajes en Chile.

La respuesta tiene un significado especial viniendo de una jugadora que construyó buena parte de su reputación alrededor de su carácter competitivo y su intensidad.

MVPri pilar de grandes equipos nacionales

Rivera conoce el peso que tiene vestir el uniforme nacional. Fue parte del equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, un triunfo que marcó un antes y un después para el voleibol femenino dominicano.

También participó en tres Juegos Olímpicos: Atenas 2004, Londres 2012 y Tokio 2020.