Fundación Pedro Martínez inaugura complejo educativo y deportivo para 1,700 estudiantes

Vista aérea del proyecto educativo y deportivo que promueve la Fundación Pedro Martínez. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La Fundación Pedro Martínez dejó inaugurado ayer el Complejo Educativo y Deportivo Pedro Martínez, en el sector San Miguel de Manoguayabo, en este municipio, en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y al que asistieron autoridades gubernamentales y personalidades del deporte dominicano.

El complejo podrá recibir a 1,700 estudiantes, quienes tendrán acceso gratuito a una formación académica y deportiva, en terrenos cedidos por la Fundación Pedro Martínez, con una inversión de 924 millones de pesos del Gobierno dominicano.

Durante la actividad, Abinader reconoció la labor comunitaria del inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown y su esposa Carolina Martínez. El mandatario calificó al exjugador como un profesor por su trabajo de orientación y acompañamiento a los jóvenes.

"Este es un modelo que deben seguir personas como tú, líderes, para que sean modelos junto al Gobierno en sus comunidades, para que podamos repetir este plan piloto en cada una de las comunidades", dijo Abinader en su discurso improvisado.

Asimismo, agradeció a la Fundación, en nombre del Gobierno, por hacer realidad el proyecto.

"Por lo tanto Pedro, hoy no eres tú que tienes que dar las gracias, soy yo como presidente, en nombre del Gobierno, que tengo que darle las gracias a ustedes", agregó.

Detalles de la obra

Las instalaciones incluyen la escuela básica nombrada Paulino Jaime Abreu (padre de Pedro) y el politécnico deportivo José -Cheché- Abreu Vargas (el fenecido merenguero), que cuentan en conjunto con 55 aulas.

También dispone de talleres de capacitación técnico-profesional, un estadio de béisbol, una pista de atletismo de 100 metros, dos canchas techadas, un gimnasio, un comedor escolar con capacidad para 260 estudiantes y un destacamento policial.

La infraestructura, concebida para integrar la educación y el deporte como herramientas de transformación social, fue presentada como el primer politécnico modelo de carácter técnico-deportivo del país y de América Latina.

Carolina Martínez resaltó que la propuesta del complejo había sido presentada a cuatro gestiones gubernamentales anteriores, hasta encontrar la voluntad política necesaria para materializarla.

"Hoy, reconocemos a quien prestó su oído y creyó en lo presentado por Pedro y mi persona, y mostró tener la voluntad política para hacerlo realidad", manifestó Carolina, quien celebró su cumpleaños durante la actividad.

"Luis, usted es mi amigo"

Pedro "el Grande" valoró su amistad con el presidente de la República, Luis Abinader, al refrendar las palabras de su esposa Carolina sobre los acercamientos infructuosos a cuatro gestiones de gobierno que no accedieron a darle vida al proyecto.

"Luis, usted es mi amigo", le dijo el exlanzador a Abinader. Le expresó: "Por aquí pasaron muchas gestiones y yo le toqué las puertas; yo no soy político y nunca he votado, pero sé a quién le toqué la puerta, y quién me abrió", dijo refiriéndose al mandatario.