Los Juegos Deportivos Universitarios abren su espacio para el deporte y la formación integral

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quinta desde la derecha, encabezó la inauguración de los Juegos Deportivos Universitarios 2026. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO )

Los Juegos Deportivos Universitarios 2026 quedaron inaugurados este viernes con la participación de más de 2,300 atletas de 23 instituciones de educación superior, en una jornada que reunió planteamientos sobre la importancia del deporte como complemento de la formación académica y como espacio de convivencia entre los estudiantes con la competición atlética de por medio.

La apertura fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

El acto de apertura fue celebrado en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y dio inicio a una programación de tres fines de semana en 16 disciplinas deportivas. Las competencias se desarrollarán hasta el domingo 18 de octubre en instalaciones de la UASD y otros escenarios del Gran Santo Domingo.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo conquistó la corona en la pasada versión.

La vicepresidenta centró su intervención en la relación entre deporte y educación y planteó una mayor coordinación entre ambas áreas.

"Ministerio de Deportes y Educación tenemos que sentarnos en una gran mesa para que podamos tener mejores ciudadanos el día de mañana", expresó Peña, quien también abogó por trabajar para aumentar la cantidad de becas deportivas.

La vicepresidenta exhortó además a los participantes a sentirse orgullosos de representar a sus respectivas universidades.

El ministro de Deportes

Kelvin Cruz, destacó el crecimiento de los Juegos y recordó que el evento fue retomado por Miderec el año pasado. En 2025 participaron 1,800 atletas, mientras que esta edición supera los 2,300, un incremento de más de 40 %.

Cruz señaló que los Juegos forman parte de la planificación del Ministerio de Deportes y mencionó iniciativas como los Juegos de la Mujer, los Fronterizos, los de Semana Santa, los Interbarriales y los Juegos Juan Pablo Duarte.

"Ya estamos dándole al país la oportunidad de disfrutar el rescate de los Juegos Universitarios", afirmó el funcionario, que retomó esta celebración desde el año pasado luego de una larga ausencia.

El ministro también pidió a los atletas que la competencia no se limite a la búsqueda de resultados.

"Les pido que aparte de competir para ganar, que esta sea una oportunidad de compartir, hacer relaciones. Y que sean ciudadanos correctos como se lo merece nuestro país", manifestó.

Enrique Fernández Malla, rector de la Universidad Domínico-Americana (Unicda) y representante de la Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU), destacó el esfuerzo que existe detrás de cada estudiante-atleta, al señalar que su preparación combina horas de entrenamiento con responsabilidades académicas.

"Ganar sin humillar, respetar las reglas y respetar el mérito de otros", es un punto valioso, expresó Fernández Malla, quien exhortó a los participantes a defender con gallardía el nombre de sus universidades.

Mientras, Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, destacó el componente de confraternidad de la actividad y consideró que este tipo de eventos permite a los atletas relacionarse con estudiantes que podrían convertirse en futuros colegas en sus respectivas profesiones.

La edición 2026 contempla, durante tres fines de semana, competencias en ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol, fútbol sala, judo, karate, natación, sóftbol, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, tenis de mesa, voleibol y voleibol de playa.