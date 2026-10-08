Abinader destaca el impacto de los fondos recuperados de la corrupción en obras deportivas

El presidente Luis Abinader encabezó el acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional la tarde de este jueves 8 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR MIDEREC )

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó el impacto social de las obras deportivas financiadas con recursos recuperados por el Estado en casos de corrupción, al señalar que estas instalaciones contribuyen tanto a la práctica deportiva como a la convivencia comunitaria.

"Cuando estos fondos recuperados van a un techado, por menos inversión que sea, tiene un impacto enorme, porque no solo se construye un techado, sino que es un área social, pública y deportiva para esos sectores que ayuda a la convivencia", expresó el mandatario.

Abinader dio sus declaraciones en el encuentro con la prensa celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Presidencial la tarde de este jueves en el que estuvieron presentes miembros de la Comisión de Veeduría que maneja el caso de los fondos recuperados.

Al presentar el balance de las obras ejecutadas por el Ministerio de Deportes, el ministro Kelvin Cruz, informó sobre un programa de 40 intervenciones en 15 de las 32 provincias del país.

"Que la juventud dominicana sepa que lo que a ti te roban es dejar de hacer obras para sus comunidades", dijo el jefe de Estado.

Diagnóstico

Cruz explicó que los proyectos surgieron de un diagnóstico de la infraestructura deportiva nacional realizado al asumir sus funciones. El levantamiento identificó que 26 de los 158 municipios carecían de techados deportivos y que algunas instalaciones tenían entre 20 y 30 años sin recibir mantenimiento.

El programa contempla una inversión superior a 2,000 millones de pesos del dinero recuperado de procesos judiciales por corrupción, de los cuales 713 millones de pesos están destinados a la construcción de multiusos deportivos. Estas instalaciones están concebidas para la práctica de distintas disciplinas y como espacios de integración social.

El ministro agradeció a los integrantes de la Comisión de Veeduría por el seguimiento de los procesos y sus observaciones para contribuir a la transparencia y al uso adecuado de los recursos públicos.

La comisión está encabezada por Persio Maldonado e integrada, además, por Milton Ray Guevara, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, Luis Mejía Oviedo y José Joaquín Puello.

Ahorro de 125 millones de pesos

Maldonado informó que los procesos de licitación de las obras permitieron un ahorro de 125 millones de pesos respecto de las proyecciones iniciales.

"La primera cosa que tendríamos que destacar es hacer algo bueno de algo malo", expresó el titular de la Comisión de Veeduría al referirse al destino de los recursos recuperados por el Estado.

Maldonado destacó la importancia de mantener mecanismos de supervisión que contribuyan a garantizar la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la contratación de las obras.