Celebrarán el Primer Torneo Escolar de Ajedrez en Puerto Plata

Hugo José González hace el anuncio del torneo escolar de ajedrez de Puerto Plata ( CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE PUERTO PLATA )

El presidente de la Asociación de Ajedrez de Puerto Plata, Jeansy Peralta, el representante del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) en Puerto Plata, Hugo José González, dieron a conocer todos los detalles del Primer Torneo Escolar de Ajedrez.

El evento que cuenta con el respaldo de Inefi se realizará el viernes 16 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana en los salones de la asociación de ajedrez de Puerto Plata.

La competencia forma parte del programa nacional de la institución, orientado al desarrollo del deporte tanto en los colegios como en las escuelas públicas, con el objetivo de disminuir la brecha social entre el deporte y la educación escolar.

Participación y premios

Participarán 22 equipos de cuatro niños cada uno, integrados por estudiantes de primaria y secundaria provenientes de 11 centros escolares de la provincia. Los ganadores serán premiados con medallas y trofeos.

Con esta iniciativa, la Asociación de Ajedrez de Puerto Plata y el Inefi buscan promover el ajedrez como herramienta de formación integral entre los jóvenes, impulsando valores como la concentración, la estrategia, la disciplina y el trabajo en equipo.

La comunidad educativa, medios de comunicación y público en general están invitados a acompañar este evento que marca un importante avance en la promoción del ajedrez escolar en Puerto Plata.