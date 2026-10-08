Mixx 104.5 FM estrena "Mixx Deportes": un nuevo aire para las mañanas deportivas de RD
El programa se transmitirá de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes
Con una propuesta renovada, dinámica y ágil para el público amante de los deportes, la emisora Mixx 104.5 FM anunció el lanzamiento oficial de su nuevo espacio "Mixx Deportes", el cual iniciará sus emisiones a partir del próximo lunes 12 de octubre.
El programa se transmitirá en vivo de lunes a viernes en horario de 7:00 a 9:00 de la mañana, ocupando una franja estelar matutina con el compromiso de ofrecer análisis riguroso, debate vibrante y la cobertura de los acontecimientos más relevantes del deporte nacional e internacional.
Equipo de comunicadores
"Mixx Deportes" estará integrado por un talentoso cuerpo de comunicadores de amplia trayectoria y versatilidad periodística:
- Romeo González: Aportará su reconocida experiencia en la crónica deportiva, el periodismo impreso y la producción de contenidos con un enfoque analítico.
- César Marchena: Brindará el equilibrio entre el debate apasionado y los datos certeros del acontecer deportivo actual.
- Manuel Paredes: Sumará dinamismo, versatilidad y una perspectiva fresca en el análisis de las distintas disciplinas.
- Joseyni Polanco: Formará parte fundamental del panel con su agilidad informativa y visión integral de las disciplinas y tendencias deportivas.
Cobertura deportiva
El espacio abordará el seguimiento a las Grandes Ligas (MLB), la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), baloncesto nacional e internacional, fútbol, tenis y las principales noticias del mundo deportivo.
Junto a González, Marchena, Paredes y Polanco, estarán los experimentados periodistas deportivos Richard Bazil y Franklin Núñez, que aportarán sus conocimientos en el olimpismo y el boxeo, respectivamente.
Con este proyecto, Mixx 104.5 FM fortalece su oferta radial matutina ofreciendo una alternativa informativa completa, entrenada para acompañar al oyente en su trayecto diario con la mejor energía y criterio periodístico.