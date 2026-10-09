Víctor Gómez logra el mejor tiempo para un dominicano en HYROX Boston

Víctor Gómez en acción durante la competencia. ( CEDIDA POR VÍCTOR GÓMEZ. )

El dominicano Víctor Gómez volvió a sobresalir en el circuito internacional de HYROX al registrar el mejor tiempo entre los 91 atletas de su país que participaron este viernes en la competencia celebrada en Boston.

Gómez, de 28 años, completó la exigente prueba de la categoría Men Pro en una hora, seis minutos y 29 segundos (1:06:29), resultado que lo consolida como uno de los representantes dominicanos de mayor nivel en esta disciplina, que combina carreras de resistencia con estaciones de ejercicios funcionales.

Su actuación en Boston también le permitió mantener el segundo mejor tiempo registrado por un atleta dominicano en HYROX a nivel mundial, de acuerdo con los datos suministrados sobre su trayectoria. El resultado adquiere mayor relevancia al considerar que el deportista había establecido su récord personal de 1:04:09 en Washington, Estados Unidos, hace casi un mes.

Aunque no logró superar esa marca, Gómez volvió a completar una actuación competitiva en el circuito y sumó otra experiencia importante en su preparación para los próximos desafíos internacionales.

El dominicano tiene entre sus objetivos avanzar hacia las clasificatorias del Campeonato Mundial de HYROX, una meta que exige mantener la regularidad y combinar velocidad, fuerza y resistencia en cada presentación.

HYROX es una disciplina que alterna ocho tramos de carrera de un kilómetro con estaciones de ejercicios funcionales. En la categoría Men Pro, los participantes afrontan una prueba de alta exigencia física y mental, en la que la capacidad para sostener el ritmo y administrar el esfuerzo resulta determinante.

Metas a futuro

La participación de Gómez en Boston representa un nuevo paso en su aspiración de continuar mejorando sus registros y consolidarse entre los competidores dominicanos destacados de este deporte, cuyo circuito internacional reúne a atletas que buscan medir su rendimiento en pruebas de resistencia y fuerza.

Con la marca de 1:06:29, el dominicano mantiene el impulso de su récord personal conseguido en Washington y continúa enfocado en su preparación para las clasificatorias mundiales, con la meta de seguir elevando la representación de la República Dominicana en HYROX.