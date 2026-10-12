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La lesión de Michael Penix Jr. no es considerada seria

La selección de primera ronda del draft de 2024 se lesionó al ser capturado por el apoyador de los Ravens, Tavius Robinson

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    La lesión de Michael Penix Jr. no es considerada seria
    Michael Penix Jr., quarterback de los Atlanta Falcons (AFP/KEVIN COX)

    La lesión en las costillas que obligó al mariscal de campo de los Atlanta Falcons, Michael Penix Jr., a abandonar la derrota del domingo ante los Baltimore Ravens no se considera grave, según Adam Schefter de ESPN.

    Penix podría jugar en la Semana 6 contra los Chicago Bears, pero los Falcons evaluarán su capacidad para entrenar esta semana antes de tomar una decisión, añade Schefter.

    La selección de primera ronda del draft de 2024 se lesionó al ser capturado por el apoyador (linebacker) de los Ravens, Tavius Robinson, a finales del cuarto cuarto el domingo.

    El mariscal de campo suplente, Tua Tagovailoa, reemplazó a Penix durante una jugada cuando quedaban 27 segundos en el tiempo reglamentario. Luego, Penix reingresó brevemente al partido y lanzó un pase incompleto antes de que los Falcons despejaran en la última jugada del tiempo reglamentario. Tagovailoa volvió a tomar el mando al inicio del tiempo extra.

    RELACIONADAS

    Desempeño y recuperación

    Penix se perdió los primeros dos partidos de la temporada de Atlanta mientras se recuperaba de un procedimiento en el ligamento cruzado anterior (ACL) al que se sometió el pasado noviembre. Los Falcons perdieron ambos encuentros.

    • Tras ser declarado sano, Penix guio al equipo a victorias sobre los Green Bay Packers y los New Orleans Saints en las Semanas 3 y 4, respectivamente.

    Atlanta (2-3) se ubica en el segundo lugar de la división Sur de la NFC.

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