El Rayo Vallecano es sancionado con el cierre parcial de su estadio

Momento de acción en el partido entre el Real Madrid y Rayo Vallecano de LaLiga ( AFP )

El Rayo Vallecano fue sancionado este miércoles con el cierre parcial de su estadio por un partido, tras el lanzamiento de objetos que obligaron a la suspensión del duelo liguero contra el Athletic Club del sábado.

El conjunto madrileño también ha sido multado con 6.000 euros (6.689 dólares) por estos hechos, según la decisión del Comité de Disciplina, hecha pública por la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El árbitro decidió suspender el partido en el estadio de Vallecas el sábado después de que tuviera que parar hasta en tres ocasiones el encuentro por el lanzamiento de aviones de papel, pelotas de goma y otros pequeños objetos.

Los aficionados del Rayo Vallecano buscaban protestar con esa acción contra la gestión del presidente del club madrileño Raúl Martín Presa.

Contexto y antecedentes

La protesta ocurrió en el mismo día en que el Rayo volvía a jugar en su estadio, tras disputar sus tres primeros partidos ligueros en el vecino estadio de Butarque, en la localidad de Leganés.

El Rayo se había visto obligado a ello después de que las autoridades regionales madrileñas cerraran el suyo por "graves carencias" en materia de seguridad.

Medidas para próximos partidos

El gobierno regional madrileño autorizó de nuevo la celebración de partidos en el estadio de Vallecas el 15 de septiembre pasado tras unas reparaciones de urgencia para mejorar la seguridad.

El equipo rayista tendra que cerrar al público "el fondo situado sobre la zona de vestuarios" en su próximo encuentro de LaLiga contra el Elche el 24 de octubre en la décima fecha del campeonato español.

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