Jon Rahm se desvincula de LIV Golf en medio del proceso de quiebra del circuito

El español Jon Rahm llegó a un acuerdo de desvinculación con LIV Golf por el que renuncia a todas sus reclamaciones económicas contra el circuito a cambio de recuperar sus derechos de nombre e imagen, según documentos judiciales.

El acuerdo, detallado en documentos presentados el miércoles ante el Tribunal de Quiebras de Nueva Jersey, se produjo después de que el abogado de Rahm informara la semana pasada al juez Michael Kaplan que el español no regresaría a LIV bajo los nuevos planes financieros propuestos.

Situación financiera de LIV

Kaplan deberá aprobar el acuerdo el próximo mes, cuando probablemente también se conozca el destino de LIV Golf para 2027.

La financiación saudí de LIV fue suspendida a principios de este año y el circuito completó en agosto una temporada reducida en 2026, en la que Rahm ganó su tercer título consecutivo.

El español, de 31 años, dos veces ganador de torneos de Grand Slam, era el principal acreedor no garantizado de LIV, con una deuda de 7,5 millones de dólares cuando el circuito se acogió el mes pasado al Capítulo 11 de la ley de quiebras.

Sin embargo, se estimaba que la cantidad adeudada a Rahm era mucho mayor después de haber firmado un contrato valorado en unos 300 millones de dólares para dejar el PGA Tour y unirse a LIV en diciembre de 2023.

Condiciones del acuerdo

Rahm, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de 2023, conquistó cuatro torneos de LIV: Reino Unido y Chicago en 2024, y Hong Kong y Ciudad de México este año.

Según el acuerdo, LIV conservará los derechos relacionados con el historial de participación de Rahm en torneos anteriores, mientras que el golfista mantendrá su imagen, así como las marcas "Rahmbo" y "Legion XIII", siempre que el nombre de su equipo no sea utilizado en otra liga.

Rahm y otros jugadores de LIV, entre ellos Cameron Smith y Bryson DeChambeau, rechazaron un programa de reincorporación al PGA Tour que concluyó a principios de este año y permitió el regreso de Brooks Koepka al circuito.

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