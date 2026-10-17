Figueroa no peleará contra Kameda tras perder el título en la báscula

Después de perder su título mundial por pesaje excesivo, el boxeador estadounidense Brandon Figueroa no concurrirá en la pelea de este sábado contra el japonés Tomoki Kameda en Las Vegas por enfermedad, informaron los organizadores.

El viernes, Figueroa fue despojado del cinturón del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA por su sigla en inglés) por incumplimiento en la ceremonia de pesaje del combate ante Kameda.

Figueroa, nacido en Texas de padres mexicanos, sobrepasó el límite de 126 libras de la categoría (57,1 kg) por 1,4 libras.

De esta forma, el estadounidense ya no podía retener el cinturón que había conquistado en febrero al derrotar al británico Nick Ball.

Cancelación de la pelea

Con todo, la pelea ante Kameda seguía en pie para este sábado. El japonés necesitaba una victoria para hacerse con el título que, de lo contrario, permanecería vacante.

Finalmente Kameda no tendrá la oportunidad de pelear por el cinturón debido a que Figueroa cayó enfermo durante la noche y no podrá subir al ring, de acuerdo con los organizadores de la velada.

El púgil asiático, de 35 años e inactivo desde mayo de 2025, calificó el viernes el incumplimiento de peso de Figueroa como "una falta de respeto".

El estadounidense, también excampeón mundial de peso supergallo, tiene un registro en su carrera de 27-2, con un empate y 20 nocauts, mientras Kameda presenta una marca de 42-5, con 23 nocauts.

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