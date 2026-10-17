Inefi inaugura su aula de psicomotricidad número 15

Vista panorámica del aulo de psicomotricidad instalada en Barahona. ( CEDIDA POR INEFI )

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo integral de los niños del nivel inicial del sistema educativo público, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inauguró el pasado viernes su decimocuarta aula de psicomotricidad en la Escuela Parroquial Salesiana Cristo Rey, de esta ciudad sureña.

El acto estuvo presidido por el encargado de Proyectos Pedagógicos del Nivel Inicial de la institución, Jacobo Moquete Guzmán, quien representó al director ejecutivo de esa institución descentralizada, Alberto Rodríguez Mella, resaltando la importancia de contar con espacios adecuados para estimular las capacidades físicas, cognitivas y motrices de los niños en la etapa inicial.

Moquete Guzmán informó que las aulas de motricidad están destinadas a niños de entre 3 y 6 años de edad y disponen de equipamientos y recursos diseñados para favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas con la movilidad, el equilibrio, la coordinación y la percepción corporal.

"Estas aulas aseguran que los niños del nivel inicial tengan acceso a ambientes especializados que les permitan fortalecer, mediante actividades físicas y pedagógicas, crear destrezas esenciales para su crecimiento, aprendizaje y desarrollo integral", argumentó.

Destacó la importancia de estos espacios para el desarrollo de competencias fundamentales durante los primeros años de escolaridad, ya que "esta iniciativa fue concebida para que los niños desarrollen sus habilidades motrices desde su ingreso al sistema educativo, con el acompañamiento de especialistas".

Moquete Guzmán sostuvo que el proyecto, desarrollado junto a Richard Almaguer López desde 2024, persigue que cada nuevo centro educativo de nivel inicial construido por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), dependencia del Ministerio de Educación, incluya un aula de motricidad dentro de sus instalaciones.

En el acto, Moquete Guzmán estuvo acompañado por la gobernadora de Barahona, Oneida Catalina Feliz; y la directora de la Escuela Parroquial Salesiana Cristo Rey, Carlita López, quien resaltó la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar y desarrollo de los estudiantes desde sus primeros años de formación.

Características del aula

En su intervención, Feliz agradeció al INEFI por haber tomado en cuenta a Barahona para instalar el aula de motricidad número 14, la cual "viene a colaborar con una educación mucho más integral que promueve el desarrollo de nuestros niños en todo lo que tiene que ver con el juego, el equilibrio, y la coordinación".

Características del aula

Al dar la bienvenida y palabras de agradecimiento en nombre de sus compañeros de estudios, la niña Eimy Jael agradeció al InefiI por incluir un aula de motricidad en su escuela, destacando la importancia que tiene la misma para los niños de nivel inicial.

Diplomado docente

Al evento también se dieron cita varias autoridades educativas, representantes de la comunidad escolar e invitados especiales, entre ellas la directora regional de Educación 01,. Wanda Ferrer; el alcalde Mictor Emilio Fernández; la encargada del departamento de aseguramiento del servicio de educación inicial, Elsa Méndez, y los técnicos Henry Feliz y Ángel Vinicio Lebrón.

Diplomado para capacitar a docentes

Como parte de esta estrategia, la doctora Gladys Becquer Díaz estará impartiendo un diplomado a cerca de 2,500 docentes, quienes serán capacitados para fortalecer sus competencias en el área motriz y optimizar el uso pedagógico de estos espacios.

Aulas instaladas

El curso, que está enfocado en desarrollar actividades motrices adaptadas a las necesidades de los niños, abordará temas relacionados con la movilidad infantil, integrando el juego, el movimiento y la estimulación física con estrategias pedagógicas especializadas que contribuyan al aprendizaje y al desarrollo integral de los estudiantes.

Las 14 aulas de psicomotricidad

Con esta entrega número 13, el Inefi ha suplido de aulas de psicomotricidad en los siguientes centros educativos del país:

1.- Centro Educativo Fray Ramón Pané, Santo Domingo.

2.- Centro Educativo Iluminada Mejía, Santo Domingo.

3.- Centro Educativo General Antonio Duvergé, Santo Domingo.

4.- Escuela José Francisco Peña Gómez, Cambita Garabito (San Cristóbal)

5.- Escuela Fray Antón de Montesinos, Quisqueya, San Pedro de Macorís.

6.- Escuela Hermanos Trejo, Higüey.

7.- Centro Educativo Susana Josefina Quezada, Jarabacoa.

8.- Escuela Nuevos Horizontes, Duvergé.

9.- Centro Educativo Morayma Veloz de Báez, Bayaguana.

10.- Escuela José Emilia Ortega, San Francisco de Macorís.

11.- Escuela Hermanas Mirabal, en Azua.

12.- Instituto Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, en Santiago de los Caballeros.

13.- Centro Educacional Santo Cura de Ars (CESCAR), ubicado en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional.

14.- Escuela Parroquial Salesiana Cristo Rey, Barahona.