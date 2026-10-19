El Centro Caribe Sports recibe documentación de Caracas para aspirar a los Juegos de 2030

El Centro Caribe Sports inició una nueva etapa en el proceso de selección de la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030, con una visita oficial a Venezuela encabezada por su presidente, Luis Mejía Oviedo, para recibir la documentación de Caracas como ciudad aspirante a organizar la cita multideportiva regional.

La delegación estuvo integrada, además, por los miembros del Comité Ejecutivo Ciro Solano y Annette Knott, así como por Juan Guerra, director de Proyectos y Estrategias Digitales de la organización.

Durante la visita, Mejía Oviedo destacó la importancia de fortalecer la unidad entre los países miembros y valoró la oportunidad de retomar el proceso tras una prórroga motivada por acontecimientos naturales ocurridos en Venezuela.

El dirigente deportivo señaló que el encuentro con las autoridades deportivas y gubernamentales permitirá avanzar en el proceso de evaluación de la candidatura, al tiempo que resaltó el significado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como símbolo de identidad, hermandad y excelencia deportiva en la región.

Evaluación de la candidatura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/whatsapp-image-2026-10-19-at-51955-pm-1-7680b8cf.jpeg La delegación estuvo integrada, además, por los miembros del Comité Ejecutivo Ciro Solano y Annette Knott, así como por Juan Guerra, director de Proyectos y Estrategias Digitales de la organización. (CORTESÍA DELCENTRO CARIBE SPORTS)

La agenda de la delegación contempla conocer la propuesta presentada por el equipo promotor designado por las autoridades venezolanas, así como sostener reuniones con representantes del Comité Olímpico Venezolano, presidido por María Soto, y del Ministerio del Deporte, encabezado por Franklin Cardillo.

La documentación oficial de Caracas será evaluada posteriormente por el Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports, como parte del procedimiento correspondiente para determinar la sede de la edición de 2030.

El proceso se desarrolla tras la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que tuvieron lugar en el marco del centenario de esta competición, considerada la cita multideportiva regional más antigua del mundo.

Reunión en el Palacio de Miraflores

Como parte de la agenda institucional, Luis Mejía Oviedo tiene previsto reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

El encuentro abordará las aspiraciones del país sudamericano de organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030 en Caracas, una candidatura que deberá completar las etapas de evaluación establecidas por Centro Caribe Sports.

La visita representa un paso en el proceso de análisis de la propuesta venezolana, cuya viabilidad será determinada por los órganos correspondientes de la organización deportiva regional.