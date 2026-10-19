Réferi muere tras recibir una peligrosa llave de lucha libre en México

Gerardo Germán Pineda, conocido como «El Búho», árbitro mexicano de 75 años que falleció tras recibir una peligrosa maniobra durante una función de lucha libre en Hidalgo, México. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL INSTAGRAM @LUCHALIBREONLINE )

Un árbitro mexicano de lucha libre de 75 años murió después de recibir una peligrosa maniobra de un luchador durante un combate en el estado de Hidalgo, México.

El responsable de ejecutar el movimiento fue detenido por presunto homicidio culposo, aunque posteriormente recuperó su libertad mediante un acuerdo reparatorio con los familiares del fallecido.

La víctima fue identificada como Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, quien falleció la noche del 6 de octubre durante una función realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma.

El incidente ocurrió durante el combate estelar entre los luchadores El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.

Según los reportes de medios mexicanos, El Hijo de Fishman aplicó al árbitro una variante del martinete, maniobra en la que se coloca a una persona en posición invertida antes de hacerla caer contra la lona.

Después del movimiento, Pineda quedó tendido en el cuadrilátero sin conseguir incorporarse.

Los servicios de emergencia acudieron a auxiliarlo, pero el árbitro ya no presentaba signos vitales.

La necropsia reveló la causa de muerte

El 13 de octubre, medios mexicanos difundieron información atribuida a la necropsia practicada al árbitro, según la cual murió por un traumatismo craneoencefálico.

El reporte también menciona un edema cerebral y una hemorragia subaracnoidea, lesiones asociadas al impacto sufrido en la cabeza.

Tras el fallecimiento, agentes de la Policía Municipal detuvieron al luchador, identificado como José Ángel N., y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

La investigación inicial se relacionó con un presunto homicidio culposo.

El luchador quedó libre mediante un acuerdo

El 9 de octubre, la promotora El Patrón Espectáculos anunció que El Hijo de Fishman había recuperado su libertad luego de alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima.

Sus abogados informaron que el convenio permitió resolver el procedimiento sin continuar con un proceso penal contra el deportista.

Sin embargo, no se divulgaron oficialmente todos los términos del acuerdo ni la resolución judicial específica que permitió su liberación.