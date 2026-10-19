Reinas del Caribe exhiben su talento en distintas ligas del mundo

Brenda Castillo juega en la liga de Turquía, con el Fenerbahçe Medicana. ( CEDIDA POR NORCECA )

Las Reinas del Caribe tienen presencia en clubes de ocho países durante la temporada 2026-2027, entre ellos Turquía, Rusia, Japón, Brasil, Perú e Italia, como parte de su participación en diferentes ligas profesionales del exterior.

Son 11 representantes de la selección nacional de voleibol femenina repartidas en diferentes ligas. "Y vienen más", dijo el director del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte.

Solo Johanna Alcántara está fuera de la selección.

Brenda Castillo juega con el Fenerbahçe Medicana, de la Sultanlar Ligi de Turquía, mientras que Brayelin Martínez y Gaila González integran el Dinamo-Ak Bars, de Kazán, en la Superliga rusa.

En Japón se encuentra Jineiry Martínez, vinculada al Aleeza Aichi, de la SV.League, y en Brasil participa Flormarie Heredia con el Gerdau Minas, de la Superliga femenina.

Perú reúne a cuatro dominicanas. Yanlis Féliz pertenece a la Universidad San Martín, mientras que Vielka Peralta, Florangel Terrero y Lisvel Eve Mejía forman parte del Deportivo Géminis.

La representación nacional también incluye a Alondra Tapia, del Numia Vero Volley Milano, de la Serie A1 de Italia; Johanna Alcántara, del Levski Sofia, de Bulgaria, y Yokaty Pérez, del Maccabi Nazareth, de Israel.

En total, son 12 jugadoras identificadas en clubes de ocho países, cuya participación forma parte del seguimiento de las dominicanas que compiten en el voleibol internacional.

Resultados del fin de semana

Las dominicanas Flormarie Heredia y Brayelin Martínez contribuyeron con ocho y seis puntos, respectivamente, a las victorias de sus equipos durante la jornada del sábado 17 de octubre en las ligas profesionales de Brasil y Rusia.

Heredia participó en el triunfo del Gerdau Minas, que necesitó cinco sets para superar al Brusque Vôlei, con parciales de 25-19, 25-22, 21-25, 17-25 y 17-15, en el partido inaugural de la Superliga femenina brasileña.

La dominicana consiguió ocho puntos para el conjunto de Minas Gerais, que comenzó con una victoria su participación en el campeonato.

En Rusia, el Dinamo-Ak Bars derrotó en tres sets al Leningradka, de San Petersburgo, con marcadores de 25-18, 25-21 y 25-18, en la tercera jornada de la Superliga femenina.

Brayelin Martínez terminó con seis puntos, cinco mediante ataques y uno de bloqueo. La dominicana realizó 17 intentos ofensivos y registró un 29 % de efectividad en ese apartado.

Su compatriota Gaila González, también integrante del Dinamo-Ak Bars, no tuvo participación en el encuentro.

Anastasia Kudryashova encabezó la ofensiva del equipo de Kazán con 16 puntos, mientras que Valeria Zaitseva aportó 10.

En Italia

El Numia Vero Volley Milano, club al que pertenece la dominicana Alondra Tapia, superó 3-0 al Igor Gorgonzola Novara, con parciales de 25-19, 25-18 y 25-15, en un encuentro correspondiente a la Serie A1 femenina italiana.

Tapia estuvo entre las jugadoras convocadas, pero no ingresó a la cancha.

Paola Egonu encabezó la ofensiva del conjunto de Milán con 18 puntos, seguida por Khalia Lanier, con 13, y Rebecca Piva, con 11. La victoria fue la tercera consecutiva del equipo.

Brenda participa en triunfo del Fenerbahçe

En Turquía, el Fenerbahçe Medicana derrotó este domingo al Zeren Spor en tres sets, con marcadores de 25-12, 25-17 y 25-18, en un partido de la Sultanlar Ligi.

La líbero dominicana Brenda Castillo participó en el segundo y tercer set del encuentro, en el que su equipo consiguió su tercera victoria en igual cantidad de partidos disputados.

Melissa Vargas encabezó la anotación del Fenerbahçe con 13 puntos, seguida de Ana Cristina, con 11, y Eda Erdem, con 10.

Castillo, quien se desempeña como especialista defensiva, forma parte del conjunto turco durante la presente temporada, después de su paso por el voleibol italiano.