¿Funcionan realmente las cintas que usan los atletas? Esto revela un estudio de 310 ensayos clínicos

Una fisioterapeuta aplica cintas kinesiológicas, utilizadas por los atletas para aliviar el dolor. ( EFE/ELVIRA URQUIJO A )

Las cintas adhesivas de colores utilizadas por deportistas y pacientes de fisioterapia para aliviar dolores musculares y articulares podrían tener beneficios más limitados de lo que se creía, según una investigación publicada en marzo de 2026 en la revista científica BMJ Evidence-Based Medicine.

El estudio, realizado por investigadores de universidades chinas, examinó 310 ensayos clínicos con 15,812 participantes y encontró que el vendaje neuromuscular, conocido como kinesiotaping, puede reducir temporalmente el dolor, pero sus efectos sobre la fuerza muscular, la movilidad y la recuperación funcional siguen siendo inciertos.

Los investigadores analizaron 73 revisiones sistemáticas publicadas y 55 registros de revisiones todavía no publicadas, que abordaban diferentes trastornos musculoesqueléticos.

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Las cintas se utilizan habitualmente en rodillas, hombros, tobillos y espalda. Su elasticidad permite mantener el movimiento mientras permanecen adheridas a la piel.

Beneficios principalmente temporales

La investigación encontró que el vendaje puede proporcionar alivio inmediato del dolor y cierta mejoría funcional poco después de su aplicación.

Sin embargo, no identificó beneficios consistentes a mediano plazo sobre el dolor, la fuerza muscular o la amplitud del movimiento.

Uno de los principales problemas es la calidad de las investigaciones disponibles: el 78 % de las revisiones publicadas presentó una calidad metodológica críticamente baja.

Los autores calificaron la certeza general de la evidencia como muy baja, por lo que consideran necesarias investigaciones mejor diseñadas.

También identificaron posibles efectos adversos, principalmente irritación de la piel y picazón.

Otros estudios encuentran resultados similares

Una revisión publicada en marzo de 2026 en European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine analizó 54 ensayos clínicos con 3,479 participantes que padecían dolor lumbar.

Los resultados mostraron reducciones del dolor a corto plazo. En personas con dolor lumbar crónico, la mejoría frente al placebo fue de aproximadamente 0.7 centímetros en una escala de diez.

No obstante, los beneficios prolongados fueron limitados y el vendaje no mostró ventajas claras frente al placebo en pacientes con dolor lumbar irradiado.

La publicación Harvard Health también examinó los resultados del estudio de BMJ y destacó que los efectos favorables parecen desaparecer con el tiempo.

Los investigadores no concluyen que las cintas sean inútiles en todos los casos, sino que su eficacia generalizada y duradera no está demostrada.

Por tanto, su utilización como complemento de la rehabilitación debe distinguirse de tratamientos cuya eficacia cuenta con un respaldo científico más sólido.