Club Domingo Savio pide reacondicionar cancha del barrio 27 de Febrero

Estado en que está la canche. ( SUMINISTRADA A DL )

El Club Deportivo y Cultural Domingo Savio, del barrio 27 de Febrero, solicitó al Ministerio de Deportes y Recreación intervenir la cancha de baloncesto de esa comunidad para completar su reacondicionamiento.

Manuel Alexander de la Cruz, dirigente de la entidad, expresó que esperan que las autoridades atiendan las necesidades de los niños y jóvenes de la barriada y contribuyan a mejorar las condiciones de la instalación deportiva, ubicada en la calle María Nazaret, casi esquina calle 11.

Explicó que el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, facilitó los tableros para la cancha, una contribución que permitirá avanzar en el acondicionamiento del espacio.

Sin embargo, indicó que todavía se necesitan trabajos de pintura e instalación de luces, además de la entrega de balones y otros artículos para la práctica del baloncesto.

De la Cruz destacó la importancia del deporte, la cultura y las actividades recreativas como herramientas para fomentar valores y mantener a los jóvenes alejados de la delincuencia y otras conductas antisociales.

Señaló que en la cancha practican baloncesto y otras disciplinas niños y jóvenes del barrio 27 de Febrero, Los Guandules y sectores aledaños.

El dirigente reiteró su llamado al Ministerio de Deportes para que disponga los recursos necesarios y contribuya a recuperar este espacio de recreación y desarrollo comunitario.