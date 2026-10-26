República Dominicana recibe a más de 600 policías de 32 países en juegos mundiales

Delegaciones presentes en el acto inaugural en los IV Juegos Mundiales de Policía ( DANIA ACEVEDO )

La República Dominicana se convirtió este lunes en el primer país del Caribe en acoger los Juegos Mundiales de Policía, una cita que reúne a más de 600 agentes de 32 naciones de América, Europa, Asia y África para competir en siete disciplinas deportivas e intercambiar experiencias sobre la preparación y el servicio policial.

La ceremonia inaugural, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, reunió a las delegaciones participantes y dio inicio a las actividades que se desarrollarán hasta el viernes 30 de octubre.

El evento suma otra competencia internacional al calendario deportivo dominicano, tras la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe este verano.

Organizados por la Unión Deportiva Internacional de Policías (USIP), los juegos incluyen competencias de tiro práctico, carrera de 10 kilómetros, judo, natación, baloncesto 3x3, voleibol de playa y golf, en escenarios distribuidos entre el Distrito Nacional, San Cristóbal y Cap Cana.

Deporte como transformación

Junto al mandatario estuvo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien destacó el papel del deporte en el proceso de transformación de la Policía Nacional, tanto para fortalecer la preparación de sus miembros como para estrechar la cooperación con cuerpos de seguridad de otros países.

La funcionaria también valoró el intercambio de experiencias entre agentes de distintas naciones fuera de sus entornos habituales de trabajo.

"La disciplina que se exige para el deporte es la misma que se requiere en el campo para trabajar y servir", afirmó Raful, al subrayar la importancia de mantener esa disposición para "honrar cada día el rol de ser policía".

Raful señaló que los juegos también representan una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional frente a delitos que trascienden las fronteras.

"Estos juegos son también un espacio de cooperación. Van a conocerse y nuestras instituciones van a seguir cooperando mejor cuando un caso altera nuestra seguridad atravesando una frontera u otra" Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

El director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, manifestó que el encuentro va más allá de la disputa por las medallas y busca promover la preparación física, la disciplina y el intercambio de experiencias entre agentes de distintas naciones.

Tres localidades como escenarios

Las competencias se desarrollarán en el Distrito Nacional, San Cristóbal y Cap Cana hasta el viernes 30 de octubre, fecha prevista para la clausura del evento.

Sede obtenida en Dubái

La República Dominicana obtuvo la sede de esta cuarta edición ante la USIP, organismo con sede en Dubái, donde la Policía Nacional presentó la candidatura dominicana con el respaldo del Poder Ejecutivo.

Tras la designación, la institución conformó un comité organizador responsable de la planificación logística y técnica del evento.

Los trabajos incluyeron la coordinación del alojamiento de las delegaciones, la habilitación de los escenarios deportivos y la colaboración con el Ministerio de Deportes y otras entidades vinculadas al movimiento olímpico nacional.

Los juegos forman parte de la agenda de eventos internacionales anunciada por el Gobierno para el período 2025-2026, que contempla encuentros deportivos, diplomáticos, científicos y de seguridad pública, entre ellos la Cumbre de las Américas y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.