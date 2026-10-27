Judo policial lidera con cuatro medallas de oro en los Juegos Mundiales de Policía

Esmeralda Damiano Guerrero en la pelea que le dio medalla de Oro. ( CEDIDA POR LA POLICIA NACIONAL. )

La selección de judo de la Policía Nacional conquistó cuatro medallas de oro y dos de plata en los IV Juegos Mundiales de Policía USIP Shiai 2026, y encabeza hasta el momento la premiación de esta disciplina.

Las medallas de oro fueron obtenidas por Esmeralda Damiano, Emelyn Bautista, Heriberto de Aza, y Ahimelec Ventura .

Las medallas de plata correspondieron a Ángela Aguasanta y Dayrelis Taveras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/28/whatsapp-image-2026-10-27-at-192157-d59f63d3.jpeg El Director General de la Policía junto a los medallistas y cuerpo técnico de Judo de la institución y los generales Esteban Figuereo y Jacobo Mateo Moquete , Subdirector General y Director Deportes respectivamente. (CEDIDA POR LA POLICIA NACIONAL.)

Autoridades presentes

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, estuvo presente en la ceremonia de premiación junto al subdirector general de la institución, general Esteban Figuereo García, quien también preside el Comité Organizador de los Juegos.

Al valorar el encuentro, el mayor general Rodríguez García expresó: "Esta es una fiesta que reúne a las policías del mundo a través del deporte. La sana competencia fortalece los lazos de amistad y acerca a nuestros países".

El presidente de la Federación Dominicana de Judo, Gilberto García, elogió la organización de los Juegos y calificó de corte internacional la ceremonia de apertura, realizada con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. También resaltó el respaldo del director general de la Policía al deporte.

El director de Deportes de la Policía Nacional, general Jacobo Mateo Moquete, informó que las competencias continuarán mañana, cuando se disputarán otras siete medallas de oro.