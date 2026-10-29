Boliche conquista medalla de bronce panamericana en el Torneo Campeón de Campeones

Wascar Cavallo, ganador de medalla de bronce en modalidad individual del Torneo Campeón de campeones ( CEDIDA POR FEBODOM )

El bolichero dominicano Wascar Cavallo conquistó la medalla de bronce en la modalidad individual masculina del Campeonato Panamericano Campeón de Campeones de Boliche, que se celebra en San José, Costa Rica, hasta el sábado 31 de octubre.

Cavallo derribó un total de 3,679 pines en 18 juegos, para un promedio de 230 pines por partida, asegurando un lugar en el podio de la competencia.

La medalla de oro correspondió al estadounidense Julian Salinas, quien acumuló 3,799 pines, mientras que su compatriota AJ Johnson obtuvo la plata con 3,711 pines.

Por su parte, el dominicano Alejandro Prats concluyó en la novena posición de la clasificación individual masculina.

Dupla dominicana busca puesto en Lima 2027

La participación dominicana continuará con el inicio de la rama femenina, en la que las atletas Shantalle Hungría y Catherine Javier buscarán obtener una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La representación masculina dominicana ya aseguró su clasificación para la cita continental durante los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El certamen se desarrolla en las instalaciones de la bolera del Costa Rica Country Club, en San José, con la participación de más de 40 atletas de Aruba, Bermudas, Canadá, Colombia, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y el país anfitrión, Costa Rica.

La Federación de Boliche Dominicana celebra este resultado, que coloca nuevamente a un representante del país entre los mejores del continente.