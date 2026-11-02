Club Leo "El Ciclón" López se corona campeón en la Noche de Campeones de Boxeo
Pedrito Cid fue el único combatiente de la noche que se impuso por la vía del nocaut ante Alvin López
El Club Leo "El Ciclón" López se alzó con el título de campeón en la "Noche de Campeones de Boxeo", evento celebrado en el Pabellón de Boxeo que lleva el nombre del ídolo local Leo López "El Ciclón".
Participantes y competencia
En la competencia participaron boxeadores de Sosúa-Montellano, del Club La Chocolatera y del Club Leo López, quienes finalmente se coronaron campeones de la jornada.
Resultados destacados
Con esta victoria, el Club Leo "El Ciclón" López reafirma su liderazgo en el boxeo de la provincia y consolida el legado del pabellón que lleva el nombre de uno de los más grandes exponentes del deporte de los puños en la región.
Dentro de los boxeadores ganadores se destacó Pedrito Cid, único combatiente de la noche que impuso su victoria por la vía del nocaut ante Alvin López, en la categoría de 125 libras.
- En la rama femenina, Ruth García se impuso por decisión unánime (3-0) a Yissel Díaz. En total se realizaron 15 peleas.