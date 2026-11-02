Cris Cyborg, leyenda mundial de las MMA, visitará República Dominicana

Cris Cyborg estará en el país a finales del mes de noviembre ( CEDIDA POR JULIO CURY Y CRIS CYBORG )

La legendaria peleadora brasileña Cris Cyborg, considerada una de las figuras más importantes en la historia de las artes marciales mixtas (MMA), visitará la República Dominicana a partir del próximo 24 de noviembre, invitada por el abogado Julio Cury, para cumplir una agenda de actividades deportivas y encuentros con sus seguidores.

Durante su estadía en el país, Cyborg participará en varios meet and greet en los que aficionados dominicanos tendrán la oportunidad de conocerla personalmente.

Actividades programadas

Como parte central de su visita, la campeona impartirá además una clínica en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde compartirá con atletas, practicantes y aficionados sus conocimientos y experiencias acumulados durante su carrera profesional.

Cyborg es la única peleadora que ha conquistado campeonatos mundiales en Strikeforce, Invicta FC, UFC y Bellator MMA, hazaña por la que ha sido reconocida como la primera "Grand Slam Champion" de las artes marciales mixtas.

Impacto esperado

A ello se suma el título de peso pluma de la PFL que retuvo en agosto de este año con su victoria profesional número 30, cifra que ninguna otra mujer ha alcanzado en la historia de las artes marciales mixtas.

Cury destacó que la visita procura acercar al público dominicano a una de las grandes leyendas contemporáneas de los deportes de combate y, especialmente, brindar a jóvenes atletas la oportunidad de compartir directamente con una figura que ha marcado una época en la disciplina de las artes marciales mixtas.

"Para mí es un privilegio recibir a Cris Cyborg. Más allá de su impresionante trayectoria como campeona mundial, quienes la conocen saben que es una persona extraordinariamente cercana y generosa con sus seguidores. Estoy seguro de que su presencia será una experiencia inolvidable para los aficionados dominicanos y, muy especialmente, para los jóvenes que practican deportes de combate", expresó Cury.

La agenda completa de actividades, así como los lugares y horarios de los distintos encuentros con Cyborg, serán dados a conocer próximamente.