Inefi impacta La Romana, entrega cancha de baloncesto a politécnico Fundación Mir

Juego de baloncesto celebrado en la cancha construida en la Fundación Mir ( CEDIDA POR INEFI )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) entregó una cancha nueva y utilería deportiva a la Fundación Mir de esta ciudad.

"Felicito a la familia Fanjul por este bonito proyecto que ha asumido su compromiso social en materia educativa que es un ejemplo para todo el país y el resto de América Latina. Sobre todo a Monique, quien es una líder entusiasta y comprometida con la educación, no solo con los niños y niñas de La Romana, sino de la República Dominicana", dijo Alberto Rodríguez, director ejecutivo del Inefi.

Rodríguez indicó que la familia Fanjul no solo se ha conformado con dinamizar la economía del país y crear empleos, sino también que han apelado por un gran compromiso social, apoyando a la juventud, desarrollando talento y comprometidos con la educación.

El incumbente destacó la disposición del Presidente Luis Abinader de seguir empeñado en la educación física, y en ese sentido sostuvo que ningún otro gobernante se ha ocupado en esa agenda. "No ha pasado un mandatario que haya demostrado con acciones tangibles como lo ha hecho nuestro presidente".

Rodríguez Mella sostuvo que para la institución es un honor estar aquí en la Fundación Mir La Romana; cumpliendo con nuestro deber de seguir fomentando la educación física y el deporte escolar en todo el país, además aprovechó la ocasión para informarle sobre la construcción de un moderno techado que el Inefi tiene proyectado construir en la Escuela Batey Central en esa regional educativa.

Los asistentes

En el acto estuvieron presentes la gobernadora provincial de La Romana, Ivelisse Mercedes Méndez, quien dio la bienvenida; el alcalde de La Romana, Eduardo Kery Metivier, y la directora general de las escuelas de la Fundación Mir, Monique Acevedo González, y su representante legal y miembro de la junta directiva, Sandra Hernández.

Méndez saludó a todos los presentes y agradeció el aporte de la institución, sostuvo que la nueva edificación contribuirá al fortalecimiento y la preparación de todos los niños y adolescentes que estudian en ese plantel escolar.

De s u lado, Acevedo González resaltó el gran desempeño que han tenido los ejecutivos y empleados de la Fundación Mir, sobre todo a la señora Lian Fanjul y su hija Lianny, de quienes dijo han puesto todo su empeño desde Miami para que esa institución sin fines de lucro se desenvuelva con efectividad.

También asistieron el director provincial de Deportes, Aquiles Pinales; el ex miembro de la selección nacional de baloncesto, Andy Williams; y los coordinadores del Inefi, Diego Guzmán (La Romana) y Aneudy Rivera (San Pedro de Macorís).

Previo al inicio de la ceremonia inaugural, el coro de la Fundación Mir interpretó las notas del Himno Nacional, mientras que la invocación a Dios estuvo a cargo de Sony Altagracia Betances Arias y el estudiante de sexto grado de secundaria, Jairo Guerrero, agradeció el aporte.